Rằm tháng 8 âm lịch, có 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, giàu sang cực đỉnh, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, chuẩn bị hái trái ngọt sau thời gian dài vất vả, lao đao

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 13:44

3 con giáp này chuẩn bị tinh thần vững vàng, tập trung cải thiện bản thân để sẵn sàng bứt phá.

Tuổi Dậu

Trong tử vi tuổi Dậu năm 2022, giai đoạn tháng 8 âm lịch không đem tới quá nhiều sóng gió cho bản mệnh. Tuy nhiên, họ là người cẩn thận, hay lo xa nên đôi khi thường suy nghĩ quá mọi việc, ảnh hưởng tới tâm trạng chung.

Lúc này, bằng bản tính hòa đồng, vui vẻ, người tuổi Dậu thích chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Sự thiện ý giúp họ được mọi người xung quanh quý mến. Nhờ đó, khi có rắc rối, họ cũng sẽ nhận được sự giúp sức về mặt tinh thần và vật chất từ bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh. Những quý nhân này sẽ giúp bản mệnh “gỡ rối” và giải tỏa nhiều phiền muộn.

Rằm tháng 8 âm lịch, có 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, giàu sang cực đỉnh, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, chuẩn bị hái trái ngọt sau thời gian dài vất vả, lao đao - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đây cũng là giai đoạn mà người tuổi Dậu nên rèn luyện ý chí cho mình. Nguyệt lệnh lâm Trường sinh trong tháng này khiến họ tập trung toàn bộ tâm huyết cho công việc và sự nghiệp của mình.

Với sự năng nổ, nhiệt tình trong mọi việc, họ thường có được những đánh giá trích cực từ cấp trên. Nếu biết tận dụng trong giai đoạn này thì sớm muộn gì cũng đạt được sự bứt phá.

Bên cạnh đó, Bát Bạch bay về phương Tây Bắc và Thiên Tài mang tới cho con giáp tài lộc rủng rỉnh, đạt nhiều may mắn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, không hổ danh là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp. Tý được ưu ái về mặt tài lộc, vận trình cuộc đời có phần dễ dàng, trôi chảy đúng với câu nói "đầu xuôi đuôi lọt".

Rằm tháng 8 âm lịch, có 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, giàu sang cực đỉnh, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, chuẩn bị hái trái ngọt sau thời gian dài vất vả, lao đao - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Mặc dù trong năm 2022, tuổi Tý bước vào năm đầu của hạn Tam Tai nhưng nhờ phúc phần của Tổ tiên, Phúc tinh chiếu mạng mà trong suốt hơn nửa năm qua vận trình không gặp quá nhiều bất trắc.

Bước sang tháng 8 âm lịch này, cụ thể là vào dịp Rằm trung thu, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần mà đón lộc khi công việc của bạn diễn ra đúng với ý muốn của bản thân, hái lượm được nhiều trái ngọt mà nhiều người thầm mong ước.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Rằm tháng 8 âm lịch, có 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, giàu sang cực đỉnh, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, chuẩn bị hái trái ngọt sau thời gian dài vất vả, lao đao - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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