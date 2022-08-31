Gần tết Trung Thu, Quý nhân chỉ lối dẫn đường tới kho vàng của Thần tài, giúp 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, phú quý chất đầy, sẵn sàng cho cơ hội thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 00:18

Theo tử vi dự báo, trong dịp Trung thu tới có 3 con giáp may mắn hưởng trọn lộc tài, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Mùi

Theo tử vi dịp Trung Thu người tuổi Mùi, họ sẽ gặp một số thay đổi vào đầu tháng khiến bản thân rơi vào hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của quý nhân, họ được trợ giúp về mặt tinh thần. Sự động viên và che chở giúp tuổi Mùi có thể mạnh mẽ để bước tiếp, qua đó, đạt được những kết quả vượt xa mong đợi.

Bản mệnh vốn nhanh nhạy, thông minh, biết làm ăn và tính toán. Lại thêm Dịch Mã và Thực Thần xuất hiện, dự báo nhiều thay đổi mới sắp xảy ra. Nếu biết chủ động tận dụng thì đây lại là cơ hội hợp tác tiềm năng, giúp họ này gặp được những đối tác lý tưởng. Chú ý duy trì thái độ tốt, sự kiên nhẫn để trở thành con giáp tài vận may mắn.

Gần tết Trung Thu, Quý nhân chỉ lối dẫn đường tới kho vàng của Thần tài, giúp 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, phú quý chất đầy, sẵn sàng cho cơ hội thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nguyệt Lệnh lâm Quan đới là tia sáng giúp cho người tuổi Mùi có sự thăng tiến về sự nghiệp. Chính những người đi trước sẽ là quý nhân cho bản mệnh lời khuyên và bài học hữu ích, giúp bạn luôn tỉnh táo để đưa ra những quyết định lý trí.

Thế nhưng, người tuổi Mùi thường có yếu điểm là dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Khi đó, họ rất khó tự thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của tư duy, khiến bản thân trở nên bối rối, căng thẳng. Nếu may mắn có quý nhân "kéo tinh thần" bạn lên thì mọi vấn đề lại được giải tỏa.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Gần tết Trung Thu, Quý nhân chỉ lối dẫn đường tới kho vàng của Thần tài, giúp 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, phú quý chất đầy, sẵn sàng cho cơ hội thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Dự báo rằng, dịp Trung thu mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Hơn hết trong tháng này, người tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chính là con giáp có tính chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. Trong những tháng năm nay, con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến nên con đường công danh tài lộc rất viên mãn.

Gần tết Trung Thu, Quý nhân chỉ lối dẫn đường tới kho vàng của Thần tài, giúp 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, phú quý chất đầy, sẵn sàng cho cơ hội thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Tuất cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Tuất cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới, con giáp tuổi Tuất không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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