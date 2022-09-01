Tử vi tháng ngày 1/9/2022: 3 con giáp nhờ nỗ lực không ngừng mà thành công rực rỡ, trẻ thì giàu sang phú quý, về già an nhàn hưởng phúc, sống an nhiên

Những người tuổi Mão vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn cầu tiến để có thể thu được những kết quả tốt nhất.Thời gian trước đây do gặp phải hung tinh nên vận thế lao dốc. Bước vào tháng 9/2022, vạn sự chuyển biến tốt đẹp, công việc thuận buồm xuôi gió, tài vận hung vượng, thu nhập tăng gấp ba gấp bốn.

Đa số tuổi Dậu luôn chủ động trong mọi tình huống, họ luôn biết nắm bắt cơ hội để gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu sẽ làm nên được những thành tựu đáng nể, sự nghiệp thăng hoa, tài vận đủ đầy, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa

Ngày 1/9, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc tưởng rằng sẽ giậm chân tại chỗ nhưng bất ngờ thuận lợi và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn và thoải mái hơn. Thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, nhìn chung, tuần mới của tuổi Dậu sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ. Cuối năm nay, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Ngày 1/9 là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Sửu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Sửu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận.

Ảnh minh họa

Mặc dù nguồn tài chính được đảm bảo, tài lộc dồi dào nhưng Sửu không nên cho ai vay tiền thời điểm này. Có nhiều kẻ sẽ nhân sự dễ dàng của bản mệnh để lợi dụng, vay mà không trả.

Chuyện tình cảm tuy không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng có dấu hiệu tốt. Bản mệnh nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó. Cứ như vậy, Sửu sẽ nhận được sự yêu thương chân thành.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.