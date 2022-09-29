Thần Tài chiếu cố, Quý nhân phù trợ, 3 con giáp này phất lên như "vũ bão" sau 18h tối 29/9, đại phát đại tài, bội thu tiền của

Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Xem tử vi sau 18h tối 29/9 thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn toàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về ngày cuối tuần không phải là ít.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu thường ứng biến nhanh, thông minh. Nhược điểm duy nhất là không thích mạo hiểm, ưa thích sự an toàn hơn. Vì vậy mà dù chơi số dễ trúng nhưng tuổi Sửu gần như không mấy tha thiết với trò chơi này.

Thời gian gần đây, nguồn thu bên ngoài của tuổi Sửu đang diễn ra rất thuận lợi, vì vậy mà từ giờ, tuổi Sửu khỏi phải lo về vấn đề tài chính. Đặc biệt sau 18h tối 29/9, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, vì vậy mà cơ hội trúng số lại càng cao hơn. Ngoài ra bạn nên kết hợp với xem tử vi hàng ngày để biết vận mệnh tình duyên của mình sẽ gặp để phòng tránh.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi sau 18h tối 29/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế rất tốt, được quý nhân giúp sức, không phải lo lắng nhiều.

Tình duyên tăng tiến, hai bạn có chung sở thích với nhau, vừa là người yêu vừa là bạn tốt của nhau.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, khởi nghiệp được quý nhân phù trợ, không phải lo lắng về tiền bạc, tinh thần kinh doanh sẽ sớm đi đúng hướng.

Tài lộc thăng hoa, có cơ hội bội thu tiền của từ nhiều công việc khác nhau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.