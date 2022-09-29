Đúng hai ngày 29/9 - 30/9, vận xui đeo bám, 3 con giáp này cẩn thận tiểu nhân hãm hại, tiền của "đội nón ra đi"

Tử vi hai ngày 29/9, 30/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế đi xuống, cần phải thận trọng hơn trong mọi việc.

Công việc dễ bị lười biếng cả ngày, ít có động lực làm việc, không hoàn thành được nhiều việc mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Tài vận hôm nay thể hiện ở việc làm ăn, nếu làm ăn với quý nhân thì thu lời rất tốt, tiền bạc rủng rỉnh. Cần cẩn trọng về cách chi tiêu, giữ tiền, đừng để lọt bẫy tiểu nhân mà hao của hao tài.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ đang ở vị trí khá nguy hiểm. Bản mệnh căng thẳng và áp lực khi công việc chẳng thể hoàn thành, lại thêm sức ép từ phía kẻ tiểu nhân nên càng thêm mệt mỏi.

Kẻ tiểu nhân dễ nắm lấy những sai sót của bản mệnh trong công việc, cũng thêu dệt thêm những lời đồn đại thị phi từ chính những lời nói vô tình của con giáp này để cô lập tuổi Ngọ giữa đồng nghiệp.

Họ nên tập trung làm tốt việc của mình, chớ nên tùy hứng mà lo chuyện bao đồng, cuối cùng tai họa ập tới mà chẳng có cách nào để lật ngược ván cờ, lợi bất cập hại.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày 29/9, 30/9, tuy hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo tuy bé nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu. Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.

Cũng trong hai ngày 29/9, 30/9 sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.