Thần tài bỏ quên ba con giáp này: Ba con giáp này sẽ xui xẻo trong 13 ngày tới, bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận mất cả tình tiền, Mùi nên tiêu sài tiết kiệm

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 06:00

13 ngày tới ba con giáp sau đây sẽ gặp vận xui tận mạng, cần phải cẩn thận nếu không sẽ rước họa vào thân.

Tuổi Sửu

15 ngày tới là khoảng thời gian vất vả đối với người tuổi Sửu. Bạn có sẵn tham vọng, luôn muốn bắt tay vào làm nhiều việc nên chẳng có lúc nào là rảnh rỗi, song vì sắp xếp công việc chưa hợp lý thành ra hiệu quả chưa cao.

Thần tài bỏ quên ba con giáp này: Ba con giáp này sẽ xui xẻo trong 13 ngày tới, bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận mất cả tình tiền, Mùi nên tiêu sài tiết kiệm - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thời điểm có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề.

Tài lộc của con giáp xui xẻo 13 ngày tới có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đen đủi nhất trong 13 ngày tới do phạm phải Thái Tuế. Trong năm tới, bạn có xu hướng tiêu xài hoang phí, rộng rãi và hào phóng trong việc chi tiêu tiền bạc cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Thần tài bỏ quên ba con giáp này: Ba con giáp này sẽ xui xẻo trong 13 ngày tới, bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận mất cả tình tiền, Mùi nên tiêu sài tiết kiệm - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Vốn không giỏi kiểm soát tài chính, bạn sẽ khó có thể tiết kiệm được tiền. Hơn nữa, khả năng kiếm tiền của bạn cũng sẽ bị thuyên giảm, các cơ hội tài chính đều đóng lại. Vận xui đeo bám, nếu bạn có ý định đầu tư kinh doanh hay bắt tay làm ăn lớn, xác suất thất bại và lỗ vốn là rất cao.

Mùi sẽ phải liên tục chi tiêu vì nhiều vấn đề phát sinh. Lời khuyên là bạn nên tiết kiệm tiền để đề phòng những trường hợp khẩn cấp, chớ tiêu xài hoang phí.

Tuổi Dậu

Những người thuộc tuổi Dậu sẽ xui xẻo, có thể rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc, hoặc khó lòng có cơ hội "làm giàu". Họ cũng có thể phải đối mặt với nhiều thất bại hoặc tình cảnh "giậm chân tại chỗ" trong công việc, kinh doanh.

Thần tài bỏ quên ba con giáp này: Ba con giáp này sẽ xui xẻo trong 13 ngày tới, bị tiểu nhân quấy phá, cẩn thận mất cả tình tiền, Mùi nên tiêu sài tiết kiệm - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Ngoài ra, cảm xúc của bạn cũng sẽ lấn át lý trí, khiến bản thân không đủ minh mẫn để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Cho dù có kiếm ra tiền, bạn cũng sẽ tiêu hết sạch vào những nhu cầu giải trí như mua sắm, nhậu nhẹt, thậm chí là rượu bia và bài bạc... Khả năng rơi vào cảnh nợ nần là rất cao. Hãy cảnh giác!

Để có thể giảm bớt sự đen đủi trong 13 ngày tới, tuổi Dậu cần hợp tác với những đồng minh có tính cách ổn định, thực tế và "giàu tài nguyên". Bạn cần dựa dẫm và nhờ cậy những người có thực lực cũng như có địa vị. Có như vậy, bạn mới "bình yên vô sự" và đỡ bất trắc trong thời gian tới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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