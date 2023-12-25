Thần Tài ban "vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 20 ngày tới: Đắc tài đắc lộc, cuộc sống dư dả sung túc, làm một hưởng mười

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây muốn gì được đó, tài vận tỏa sáng bừng bừng trong 20 ngày tới.

Tuổi Mùi

Theo đó, trong 20 ngày tới, vận trình của tuổi Mùi sẽ có những bước biến chuyển vượt bậc, thu nhập tăng lên chóng mặt.

Thời điểm này, những người tuổi Mùi sẽ may mắn vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, ngồi không cũng có tiền.

Không những vậy, theo tử vi có nói thì thời điểm này, con giáp này còn có những bước tiến cực lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Thần Tài ban 'vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 20 ngày tới: Đắc tài đắc lộc, cuộc sống dư dả sung túc, làm một hưởng mười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 20 ngày tới, người tuổi Thân có nhiều cơ hội mưu cầu phú quý, lại có sao “lục bạch” chiếu mệnh nên các bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc trong giai đoạn này. Hơn nữa, tài vận tăng vọt, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội là có thể làm giàu nhanh chóng, trở mình trong một đêm, tiền vô ào ào.

Về mặt sự nghiệp, Khỉ con cũng học được cách tự chủ động hơn, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Nhờ có nhiều quý nhân sẽ xuất hiện giúp việc kinh doanh của gia đình thành công rực rỡ, bên cạnh đó kinh doanh của bản thân cũng sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Thần Tài ban 'vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 20 ngày tới: Đắc tài đắc lộc, cuộc sống dư dả sung túc, làm một hưởng mười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn trong 20 ngày tới. Trong công việc, họ sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ và dự án quan trọng. Họ được lãnh đạo quý mến, tin tưởng trao cho trọng trách cao cả.

Trong cuộc sống, tuổi Mão cũng biết tận dụng ưu điểm của bản thân để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong 20 ngày tới, người tuổi Mão là con giáp gặp được nhiều may mắn nhờ có thái độ sống tốt mà vận tài và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời điểm này, cuộc sống người tuổi Mão sẽ bước lên tầm cao mới. Nếu như không giàu có như mong đợi thì cũng vẹn toàn mọi thứ, khó khăn cũng được giải quyết. Thậm chí có người giàu sang không ai sánh bằng.

Nhìn chung, chỉ cần nắm bắt được cơ hội và phát huy hết tài năng của mình thì sẽ gặt hái được thành tích xuất sắc, vạn sự như ý.

Thần Tài ban 'vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 20 ngày tới: Đắc tài đắc lộc, cuộc sống dư dả sung túc, làm một hưởng mười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có cơ hội thay số đổi vận từ nay đến ngày 1/1/2024: Nhanh chóng tiến đến thành công, làm ăn thu lời miễn bàn, thu nhập tăng phi mã

3 con giáp có cơ hội thay số đổi vận từ nay đến ngày 1/1/2024: Nhanh chóng tiến đến thành công, làm ăn thu lời miễn bàn, thu nhập tăng phi mã

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hanh thông vô cùng, cuộc sống viên mãn từ nay đến ngày 1/1/2024.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/12 tu vi ngay 26/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 19 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề