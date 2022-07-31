Thần đồng tiên tri dự đoán vào đúng 18h08p 31/7: 3 con giáp công danh sáng chói một vùng, sự nghiệp chạm đỉnh, mở cửa thấy Thần tài, vàng bạc về tới tay, phút chốc lên hàng đại gia

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 31/7 diễn ra có tiến triển tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này được duy trì một cách hài hòa, tốt đẹp nên bản mệnh đã có được những cơ hội làm ăn tiềm năng khiến ai cũng mơ ước.

May mắn hơn là tình cảm đi lên nhờ Kim Thủy tương sinh. Hôm nay gia đình và các mối quan hệ thân thiết được bạn đặt lên hàng đầu. Một số người lên kế hoặc đi thăm họ hàng hoặc cha mẹ bất ngờ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng rõ rệt. Nguồn thu nhập từ công việc chính tăng cao, từ đó mang đến cho bạn nhiều cơ hội để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 31/7 diễn ra có tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết Chủ nhật ngày 31/7/2022 hôm nay có nhiều bất ngờ thú vị dành cho tuổi Ngọ. Có thể nhờ đó mà con giáp này sẽ duy trì tâm lý thoải mái và lạc quan suốt cả ngày, công việc hoàn thành nhanh chóng, hiệu suất được đảm bảo.

Chẳng những vậy, bản mệnh còn có vận may khá lớn về tiền bạc. Cát thần chỉ lối dẫn đường, mang theo tài lộc tới tận nhà. Tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh cho cuộc đời mình.

Gia đình, tình yêu chịu ảnh hưởng từ Thổ Kim tương sinh nên khá vui vẻ. Bạn không còn chìm sâu vào các mối quan hệ bên ngoài xã hội mà đánh mất sự quan tâm đối với những người trong nhà. Tình yêu thương nào cũng cần được bạn vun xới, chăm sóc mỗi ngày.

Gia đình, tình yêu chịu ảnh hưởng từ Thổ Kim tương sinh nên khá vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân được Chính Quan trợ vận nên công việc vô cùng mỹ mãn. Dù là ngày cuối tuần nhưng bạn vẫn nhận được tin vui trong công việc. Những người đang chờ tin tức xin việc, phỏng vấn, xin visa hoặc thi cử thì tuần tới sẽ có tin vui sớm đến.

Đường tiền bạc có người giúp đỡ nhờ Tam Hội cục. Bạn có thể thông qua việc ngoại giao, mua sắm, buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên bạn không nên tiêu dùng quá nhiều, nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều ảnh hưởng xấu đến bản thân mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khả quan. Người tuổi này hiện tại đang cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tìm thấy được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Người độc thân tìm thấy được ý trung nhân sau khoảng thời gian dài tìm kiếm.

Đường tiền bạc có người giúp đỡ nhờ Tam Hội cục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo