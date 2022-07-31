Cuối ngày hôm nay 31/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 12:37

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 31/7, 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao vủa mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Hợi

Chiếu theo vận trình tử vi Chủ Nhật 31/07/2022 cho thấy Tuổi Hợi sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Hợi sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Tuổi Hợi cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa có nhiều biến chuyển tốt đẹp. Cái tôi quá cao của cả hai bên khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai bạn chán nản và chẳng buồn nói chuyện với nhau. Chiến tranh lạnh bùng nổ khiến khoảng cách ngày càng lớn dần.

Cuối ngày hôm nay 31/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Tuổi Hợi sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Công việc xui xẻo khi gặp Thương Quan, coi chừng bị mất việc, thôi học hoặc bị người khá bôi nhọ danh tiếng hòng lật đổ bạn. Làm ăn kinh doanh thất thoát, không có lãi, muốn khai trương thì nên tránh ngày này ra.

Chủ nhật này cũng không phải là ngày thích hợp để đầu tư tài chính. Đối tác có thể đưa ra những yêu cầu bất hợp lý khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Bản mệnh cần thận trọng, không nghe lời người khác mà phải tự mình tìm hiểu, đừng quá tin người kẻo rủi ro quá lớn, tác hại khôn lường.

Chuyện tình cảm đi xuống vì Hỏa khắc Kim. Dạo này Tị rất mệt mỏi, cả cơ thể và tinh thần vì chuyện gia đình, con cái. Vợ chồng ai cũng không chịu nhịn ai nên dễ cãi nhau to tiếng, chiến tranh lạnh, bữa cơm bớt ngon hơn mọi ngày.

Cuối ngày hôm nay 31/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Chuyện tình cảm đi xuống vì Hỏa khắc Kim - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bị Kiếp Tài chiếu mệnh nên gặp không ít bất lợi trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Điềm báo tử vi cho thấy có thể những tai họa bất ngờ xảy ra trong ngày chủ nhật này sẽ khiến cho bản mệnh thiệt hại số tiền khá lớn. Bạn không lường trước được những chuyện có thể xảy ra và lơ là mất cảnh giác.

Ngày này, sự cẩu thả cũng là một phần nguyên nhân khiến cho công việc của bạn trở nên rối rắm, và bạn sẽ phải khá chật vật để có thể sắp xếp chúng vào trật tự như mong muốn. Nếu vẫn chưa tìm được đường hướng thì hãy hỏi người có kinh nghiệm.

Cục diện Kim Mộc tương khắc cho thấy Dần quá hiền nên không dám làm phiền người khác cũng không biết từ chối người khác. Mỗi lần từ chối một người nào đó đều cảm thấy áy náy, hổ thẹn, còn nghĩ có nên xin lỗi hay không nữa, khuyên bạn đừng sống vì người khác quá nhiều rất khổ sở.

Cuối ngày hôm nay 31/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Ngày này, sự cẩu thả cũng là một phần nguyên nhân khiến cho công việc của bạn trở nên rối rắm - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao

Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 31/7, 3 con giáp vận trình lên hương, công danh vụt sáng, thu nhập tăng ngùn ngụt, cuối năm thăng quan tiến chức, chạm đỉnh cao.

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