Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao

Ngày mới của Ngọ may mắn được Thực Thần độ mệnh nên những bạn làm công việc tự do vô cùng thuận lợi. Hãy tự thưởng cho mình 5-10 phút để thực hiện những thú vui tiêu khiển khi cảm thấy mệt mỏi với công việc. Hôm nay cũng nên chiều lòng khách hàng một chút, biết đâu sau này họ lại là “mối ngon” của bạn.

Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

Vận trình tài lộc cũng khởi sắc không kém. Ngọ có phúc lộc dồi dào, thân hình càng đầy đặn càng dễ làm ăn. Nhiều người được rủ đi ăn, mời đi tiệc hoặc được cho đồ ăn, cho quà bất ngờ từ người thân, bạn bè.

Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Chủ Nhật 31/07/2022, Tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Chủ Nhật này không quá dồi dào nhưng Tuổi Tỵ vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Gia đình, tình yêu chịu ảnh hưởng từ Thổ Kim tương sinh nên khá vui vẻ. Bạn không còn chìm sâu vào các mối quan hệ bên ngoài xã hội mà đánh mất sự quan tâm đối với những người trong nhà. Tình yêu thương nào cũng cần được bạn vun xới, chăm sóc mỗi ngày.

Gia đình, tình yêu chịu ảnh hưởng từ Thổ Kim tương sinh nên khá vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay cho thấy tuổi Thân được Chính Quan trợ vận nên công việc vô cùng mỹ mãn. Dù là ngày cuối tuần nhưng bạn vẫn nhận được tin vui trong công việc. Những người đang chờ tin tức xin việc, phỏng vấn, xin visa hoặc thi cử thì tuần tới sẽ có tin vui sớm đến.

Đường tiền bạc có người giúp đỡ nhờ Tam Hội cục. Bạn có thể thông qua việc ngoại giao, mua sắm, buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên bạn không nên tiêu dùng quá nhiều, nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều ảnh hưởng xấu đến bản thân mình.

May mắn hơn là Tuổi Thân tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân. Nhờ đó dù bị muộn phiền bủa vây nhưng ngay sau đó bản thân đã lấy lại được sự bình tĩnh, những nỗi lo lắng, bất an trong lòng cũng được giải tỏa ít nhiều khiến Tuổi Thân cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

May mắn hơn là Tuổi Thân tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo