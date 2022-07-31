Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 10:22

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 31/7, 3 con giáp vận trình lên hương, công danh vụt sáng, thu nhập tăng ngùn ngụt, cuối năm thăng quan tiến chức, chạm đỉnh cao.

Tuổi Ngọ

Ngày mới của Ngọ may mắn được Thực Thần độ mệnh nên những bạn làm công việc tự do vô cùng thuận lợi. Hãy tự thưởng cho mình 5-10 phút để thực hiện những thú vui tiêu khiển khi cảm thấy mệt mỏi với công việc. Hôm nay cũng nên chiều lòng khách hàng một chút, biết đâu sau này họ lại là “mối ngon” của bạn.

Vận trình tài lộc cũng khởi sắc không kém. Ngọ có phúc lộc dồi dào, thân hình càng đầy đặn càng dễ làm ăn. Nhiều người được rủ đi ăn, mời đi tiệc hoặc được cho đồ ăn, cho quà bất ngờ từ người thân, bạn bè.

Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao - Ảnh 1
Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Chủ Nhật 31/07/2022, Tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Chủ Nhật này không quá dồi dào nhưng Tuổi Tỵ vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Gia đình, tình yêu chịu ảnh hưởng từ Thổ Kim tương sinh nên khá vui vẻ. Bạn không còn chìm sâu vào các mối quan hệ bên ngoài xã hội mà đánh mất sự quan tâm đối với những người trong nhà. Tình yêu thương nào cũng cần được bạn vun xới, chăm sóc mỗi ngày.

Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao - Ảnh 2
Gia đình, tình yêu chịu ảnh hưởng từ Thổ Kim tương sinh nên khá vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay cho thấy tuổi Thân được Chính Quan trợ vận nên công việc vô cùng mỹ mãn. Dù là ngày cuối tuần nhưng bạn vẫn nhận được tin vui trong công việc. Những người đang chờ tin tức xin việc, phỏng vấn, xin visa hoặc thi cử thì tuần tới sẽ có tin vui sớm đến.

Đường tiền bạc có người giúp đỡ nhờ Tam Hội cục. Bạn có thể thông qua việc ngoại giao, mua sắm, buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên bạn không nên tiêu dùng quá nhiều, nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều ảnh hưởng xấu đến bản thân mình.

May mắn hơn là Tuổi Thân tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân. Nhờ đó dù bị muộn phiền bủa vây nhưng ngay sau đó bản thân đã lấy lại được sự bình tĩnh, những nỗi lo lắng, bất an trong lòng cũng được giải tỏa ít nhiều khiến Tuổi Thân cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 31/7: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập tăng ùn ùn, tài chính khởi sắc, nửa cuối năm thăng quan tiến chức, đứng ở đỉnh cao - Ảnh 3
May mắn hơn là Tuổi Thân tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 31/7: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 31/7: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 31/7, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 13 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn