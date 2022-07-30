Khuya nay 30/7: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, lộc lá tá lả, của cải đuề huề, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau không biết đói khổ là gì

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Vốn là người sống trọng tình cảm và hay giúp đỡ người khác cho nên tuổi Tỵ dễ dàng tạo được mối quan hệ xã hội rộng rãi cho mình. Cấp trên nhìn thấy được sự tiến bộ ở con giáp này nên không ngần ngại dành cho bản mệnh những cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn. Người tuổi này có thể tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc mỗi khi ở bên người ấy.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này có được nguồn thu nhập tốt do thu về một khoản lợi nhuận từ công việc buôn bán, kinh doanh của mình.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có Chính Quan đồng hành trong ngày thứ 7 này, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Tuất. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nồng thắm hài hoà. Khả năng ăn nói duyên dáng, dí dỏm giúp người độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người mình cảm mến. Nhưng hãy dùng thái độ nghiêm túc trong mọi mối quan hệ để mang lại kết quả như ý hơn.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để tình yêu một lần nữa gõ cửa.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Tị tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Tị tiến triển rất yên bình và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo