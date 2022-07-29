Đúng ngày mai, 30/7: TOP 3 con giáp may mắn đủ đường, đi đến đâu hanh thông đến đó, vận trình lên hương, phúc khí vô ngàn, bản mệnh ngập tràn hạnh phúc với bão tin vui, hỷ sự đầy nhà, gia đạo ấm êm

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong ngày mai. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi đẹp, rạng ngời. Tình yêu giữa bạn và người ấy tốt đẹp, viên mãi do có sự tác động của Tam Hợp nâng đỡ.

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 30/7/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi đẹp rạng ngời. Tình cảm của tuổi này với nửa kia trong ngày tam hợp trở nên thắm sắc, viên mãn hơn bao giờ hết. Người độc thân chóng tìm được chân mệnh đời mình nhờ những lời mai mối của bạn bè.

Tình cảm của tuổi này với nửa kia trong ngày tam hợp trở nên thắm sắc, viên mãn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập có phần dư dôi cũng không cho phép bản mệnh được tiêu xài hoang phí, quá trớn.

Vận trình tình duyên của bản mệnh ngày mai khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Vận trình tình duyên của bản mệnh ngày mai khá êm ả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo