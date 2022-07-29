Cuối ngày hôm nay 29/7: 3 con giáp ra đường cẩn thận nhìn trước ngó sau, kẻ trong bóng tối hãm hại, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 02:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 29/7, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, công danh lao dốc, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay, dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy. Chớ để bản thân rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời rủ rê của người khác.

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Mùi đây không phải là ngày thích hợp cho việc đưa ra những cam kết, giao kèo quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là xem xét lại các giấy tờ văn bản mà bạn chuẩn bị ký đấy.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề do điều kiện thời tiết thay đổi, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nên giữ thái độ bình tĩnh đừng suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng những điều sai thực tế và làm cho bạn sống bấp bênh, thiếu an toàn.

Cuối ngày hôm nay 29/7: 3 con giáp ra đường cẩn thận nhìn trước ngó sau, kẻ trong bóng tối hãm hại, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thương Quan nhập cục khiến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu diễn ra bất ổn. Hung thần này chủ về thị phi, gièm pha, kiện tụng. Nếu không đủ tỉnh táo để ứng phó với những tình huống xảy ra, bạn khó tránh thiệt thân. Nên bình tĩnh để phân tích tình hình và đưa ra giải pháp phù hợp, lấy bất biến ứng vạn biến, làm tốt công việc, giữ gìn uy tín cá nhân.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ. Dù đã lập gia đình hay chưa, con giáp này cũng hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân sa ngã vì một phút thiếu tự chủ.

Thổ khí vượng tác động nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, để gia tăng sức đề kháng trong thời gian dịch bệnh như hiện nay, bạn nên điều chỉnh lại việc ăn uống, ăn nhiều hoa quả hơn, nhất là quả nhiều vitamin C như ổi, cam, táo,...

Cuối ngày hôm nay 29/7: 3 con giáp ra đường cẩn thận nhìn trước ngó sau, kẻ trong bóng tối hãm hại, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Thổ khí vượng tác động nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân dễ gặp phải vướng mắc với người làm lãnh đạo. Đừng để tính cách nóng nảy, bốc đồng là nguyên nhân khiến cấp trên phản cảm với bạn, gây cản trở cho sự phát triển trong tương lai. Người gặp phải khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống chớ nên bỏ dở giữa chừng.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương

Cuối ngày hôm nay 29/7: 3 con giáp ra đường cẩn thận nhìn trước ngó sau, kẻ trong bóng tối hãm hại, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Tuổi Thân dễ gặp phải vướng mắc với người làm lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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