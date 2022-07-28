Đúng 18h08p hôm nay 28/7, THẦN PHẬT soi đường cho 3 con giáp này sự nghiệp vụt sáng, cơ hội trong tầm tay, biết nắm bắt sẽ lên hương như 'diều gặp gió', tiền chất như núi, tài lộc đầy nhà

Nhờ có Thực thần khiến cho tuổi Dần đặc biệt may mắn về mặt sự nghiệp. Nếu đang trong quãng thời gian tìm hiểu công việc mới, bạn sắp được đón một cơ hội quý hơn vàng.

Tam Hợp ghé thăm ngày hôm nay cũng là khi tuổi Dần đang còn độc thân nên chuẩn bị tinh thần gặp người khiến trái tim bạn rung động trong thời gian này. Những cặp vợ chồng hôm nay cảm thấy ăn ý vô cùng, dường như người ấy đọc được suy nghĩ của bạn và hỗ trợ bạn nhiệt tình.

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Nhờ có Thực thần khiến cho tuổi Dần đặc biệt may mắn về mặt sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày Thứ Năm 28/07/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thìn có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thìn có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 28/7/2022 hôm nay, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với tuổi Tỵ. Con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân sẽ là người con giáp này đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bản mệnh sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ chỉ ra cho con giáp này những sai sót ở hiện tại và cách khắc phục.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Tỵ nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Rất có thể quý nhân sẽ là người con giáp này đã quen biết từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo