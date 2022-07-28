Cuối ngày mai 29/7: Cục diện Tương khắc, 3 con giáp cẩn thận giữ chặt túi tiền, kẻ xấu hãm hại, đường công danh lao dốc, bản mệnh gặp nhiều rắc rối

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 05:25

Tử vi cuối ngày mai 29/7, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, tình duyện lận đận, bản mệnh gặp chuyện không vui.

Tuổi Tuất

Tương Phá cảnh báo người tuổi Tuất cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay, dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy. Chớ để bản thân rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời rủ rê của người khác.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư chứ không nên quá vội vàng, bởi thời điểm này, tình hình kinh tế chung khá khó khăn và bạn cũng gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy.

Mộc khắc Thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người.

Cuối ngày mai 29/7: Cục diện Tương khắc, 3 con giáp cẩn thận giữ chặt túi tiền, kẻ xấu hãm hại, đường công danh lao dốc, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày mai, tổng thể vận thế của người tuổi Dần giảm sút, sẽ xảy ra những chuyện đáng lo ngại. Công việc gặp khó khăn, sa sút, bạn vẫn đang loay hoay không biết nên giành lấy cơ hội nào. Tài lộc hư hao, thiếu quý nhân giúp đỡ nên bạn dễ bị lừa gạt, phải cẩn thận.

Khi gặp phải khó khăn, bạn có thể chia sẻ với mọi người xung quanh mình hoặc hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Nếu cảm thấy công việc đang làm quá sức của mình, bạn không nên tự cô lập bản thân và cố gắng làm mọi việc một mình.

Đáng buồn hơn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống.

Cuối ngày mai 29/7: Cục diện Tương khắc, 3 con giáp cẩn thận giữ chặt túi tiền, kẻ xấu hãm hại, đường công danh lao dốc, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 2
Ngày mai, tổng thể vận thế của người tuổi Dần giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 29/7/2022 của 12 con giáp nhận thấy, Kiếp Tài cảnh báo người tuổi Mùi về nguy cơ mất tiền hao của trong ngày mai. Có thể vì quá tin người mà bạn đang để tiền trong túi “bốc hơi” một cách đáng tiếc. Rõ ràng là việc có thể tránh nhưng bạn lại bỏ qua những chi tiết đáng ngờ, mù quáng dốc tiền đầu tư khi nghe những lời dụ dỗ bùi tai từ đối phương.

Chẳng những vậy, ngũ hành xung khắc cũng báo hiệu đào hoa xấu đang gây sức ép lên chuyện tình cảm của con giáp này. Vận tình duyên ảm đạm, bản mệnh không có được những điều mình muốn nên cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng.

Kim khắc Mộc khuyên con giáp này nếu gặp khó khăn thì không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bản thân cảm thấy nặng nề hơn. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy, có thể bản mệnh không chỉ bớt căng thẳng mà còn tìm ra giải pháp tốt.

Cuối ngày mai 29/7: Cục diện Tương khắc, 3 con giáp cẩn thận giữ chặt túi tiền, kẻ xấu hãm hại, đường công danh lao dốc, bản mệnh gặp nhiều rắc rối - Ảnh 3
Kiếp Tài cảnh báo người tuổi Mùi về nguy cơ mất tiền hao của trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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