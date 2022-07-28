Đúng giờ Tý ngày mai 29/7: TOP 3 con giáp CÁT TINH soi đường, vận trình cực hanh thông, bản mệnh tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 04:35

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai 29/7, 3 con giáp này cát tinh soi đường dẫn lối, vận trình cực hanh thông, tiền tài lên hương, đào hoa thắm vượng.

Tuổi Tuất

Tam Hợp cục che chở, vận trình ngày thứ 6 của người tuổi Tuất khá tươi sáng khi tình duyên nở rộ, đào hoa vượng sắc. Người độc thân có thể sẽ tìm được người chung đôi với mình trên quãng đường sau này một cách rất tình cờ, tình yêu đến bất ngờ nhưng vẫn mang đủ cung bậc cảm xúc.

Các cặp đôi có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, nhất là những cặp vợ chồng lâu năm có thời gian để hâm nóng tình cảm. Các cặp đôi mới yêu dù có thể phải yêu xa nhưng càng thêm nhung nhớ nhau hơn, tình yêu càng ngày càng thêm nhiều, thăng hoa rực rỡ.

Công việc lên như diều gặp gió, môi trường làm việc mới sẽ khiến tuổi Tuất thuận lợi vô cùng. 

Đúng giờ Tý ngày mai 29/7: TOP 3 con giáp CÁT TINH soi đường, vận trình cực hanh thông, bản mệnh tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Công việc lên như diều gặp gió, môi trường làm việc mới sẽ khiến tuổi Tuất thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cục diện nhị hợp giúp tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Con giáp này dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Nếu may mắn, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân trong ngày mai.

Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, con giáp này tin tưởng rằng người nhà luôn ủng hộ mình.

Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi có quý nhân đồng hành nên nhận nhiều tin vui tài lộc. Ngày này, bạn có thể tìm về những cơ hội hợp tác làm ăn hết sức thuận lợi. Bản mệnh may mắn gặp được đối tác phù hợp, bổ khuyết cho nhau, cùng nhau phát triển.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/7: TOP 3 con giáp CÁT TINH soi đường, vận trình cực hanh thông, bản mệnh tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Lục Hợp nâng đỡ, người tuổi Hợi có quý nhân đồng hành nên nhận nhiều tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn nên hạ một vài tiêu chuẩn của mình xuống để cho những người thực sự quan tâm đến mình một cơ hội.

Chính Quan cho thấy những chuyển biến trong sự nghiệp của bản mệnh. Bạn luôn tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, và điều đó hẳn sẽ khiến lãnh đạo đánh giá rất cao.

Tài lộc ngày mai khởi sắc, bạn được quý nhân chỉ dẫn nhiều hơn nên vỡ ra nhiều điều hay lẽ phải. Sức khỏe khá tốt, ăn ngon miệng là một trong những dấu hiệu của việc cơ thể phục hồi.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/7: TOP 3 con giáp CÁT TINH soi đường, vận trình cực hanh thông, bản mệnh tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Tài lộc ngày mai khởi sắc, bạn được quý nhân chỉ dẫn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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