Bước qua ngày hôm nay, 29/7: 3 con giáp phú quý lên đời, khổ tận cam lai nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, thu nhập khấm khá, đào hoa có bước tiến triển

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra hanh thông. Nguồn cảm hứng bất tận giúp tuổi Thìn thoả sức bay bổng với trí sáng tạo, tưởng tượng của mình. Bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhưng đừng quên phát triển và giữ gìn mối quan hệ với những người xung quanh.

Để tình yêu thêm phần thăng hoa, cả hai nên dành nhiều thời gian cho những điều lãng mạn hơn nữa, thường xuyên hâm nóng tình cảm. Khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu có sức mạnh lớn lao thôi thúc ta nỗ lực hơn rất nhiều.

Nhờ có Tam Hợp cục che chở mà chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ xung quanh của người tuổi Thìn khá suôn sẻ. Vợ chồng tìm được tiếng nói chung sau nhiều bất đồng vì mâu thuẫn. Cả hai đã chịu lắng nghe đối phương chứ không chỉ thích bảo vệ quan điểm cá nhân nữa.

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nồng thắm hài hoà. Khả năng ăn nói duyên dáng, dí dỏm giúp người độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người mình cảm mến. Nhưng hãy dùng thái độ nghiêm túc trong mọi mối quan hệ để mang lại kết quả như ý hơn.

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần hỗ trợ cho người tuổi Mùi xây dựng các mối quan hệ một cách khéo léo. Ngày này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế.

Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn còn xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai. Nhưng nhớ là kế hoạch phải bám sát thực tế, chớ nên mơ mộng viển vông kẻo bạn sẽ “ngã đau” đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa rõ rệt. Đào hoa vượng giúp cảm xúc của các cặp đôi ngày càng nồng thắm và khăng khít. Với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu sớm tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình khi cảm thấy tình cảm chín muồi.

Đào hoa vượng giúp cảm xúc của các cặp đôi ngày càng nồng thắm và khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo