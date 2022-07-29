Khuya nay 29/7, 3 con giáp chuẩn bị có quà bất ngờ, THẦN TÀI đợi trước ngõ, hỷ sự tràn vào nhà, tiền tài tới tay, vàng bạc như biển cả, bản mệnh mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe tiền tỉ

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Những kế hoạch đều đúng như quỹ đạo mong muốn, do đó người tuổi này không cần phải tốn quá nhiều công sức để đạt được mục tiêu, mục đích của mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Sửu có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 29/07/2022 với Tuổi Sửu vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi, tốt đẹp. Người tuổi này nhanh chóng giải quyết những vấn đề trong công việc một cách triệt để nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Đồng thời, bản mệnh hãy dũng cảm hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao. Con giáp này nên xuất hành về hướng Đông Nam để có thể gặp Tài Thần.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuổi Mão nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay đại cát đại lợi. Người tuổi này nhanh chóng khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc do gặp Chính Quan trợ mệnh, nhờ đó mà bản mệnh được cấp trên đánh giá cao.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/7/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có thêm tài lộc, đó có thể là những phần thưởng. Bản mệnh có quyền tự hào với thành quả của mình bởi vì mọi người ghi nhận công sức mà bản mệnh tạo ra.

Ngày mới này cũng chính là thời điểm để tuổi Tỵ kết nối với những người mình yêu thương và cho họ thấy trái tim chân thành, nhiệt huyết và nỗ lực của con giáp này. Chắc chắn họ sẽ đánh giá cao những giá trị tinh thần ấy.

Ngày mới này cũng chính là thời điểm để tuổi Tỵ kết nối với những người mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo