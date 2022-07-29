Cuối ngày mai 30/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này xui rủi bám lấy, họa ở đâu rơi xuống đầu, tiền mất tật mang, công danh lao dốc, gia đạo gặp chuyện không vui

Xem tử vi ngày 30/7/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý hay tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất.

Thủy khắc Hỏa gây ức chế tâm lý, khiến tinh thần con giáp này bị dồn nén, dễ khắc khẩu với nửa kia. Đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn không vừa ý và hơn thua với người ấy cho bằng được. Hãy thử nghĩ xem, dù có cãi thắng thì cuối cùng lòng bạn có nhẹ nhõm hơn chút nào không?

Người làm ở vị thế cao cần chú ý hơn đến phương thức biểu đạt của mình khi muốn phê bình ai đó. Chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt, tổn thương người nghe mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Thủy khắc Hỏa gây ức chế tâm lý, khiến tinh thần con giáp này bị dồn nén, dễ khắc khẩu với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hiệu quả công việc của người tuổi Hợi có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, bản mệnh cần phải tự xốc lại tinh thần của mình ngay đi thôi trước khi tình hình gay go hơn nữa.

Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, bạn vẫn thấy mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Điều này khiến mệnh chủ trở nên chán nản và không muốn tiếp tục cố gắng làm việc. Bạn chỉ muốn buông xuôi trước những sóng gió cuộc sống gây ra.

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của người tuổi này sa sút rõ rệt. Những mâu thuẫn căng thẳng nảy sinh từ ngay những chuyện nhỏ nhặt nhất, những chuyện mà bình thường các bạn sẽ giải quyết chúng rất nhẹ nhàng chứ hiếm khi để xảy ra tranh cãi như hiện tại.

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của người tuổi này sa sút rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Sửu có thể gặp phải vướng mắc trong công việc với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn không nên quá cứng đầu cứng cổ, gạt bỏ ý kiến của người khác mà nên dành thời gian để kiểm tra xem quan điểm của mình đã thực sự đúng đắn, chính xác chưa.



Khi gặp phải khó khăn, bạn có thể chia sẻ với mọi người xung quanh mình hoặc hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Nếu cảm thấy công việc đang làm quá sức của mình, bạn không nên tự cô lập bản thân và cố gắng làm mọi việc một mình.

Những cảm xúc tiêu cực chính là rào cản lớn khiến cho bạn gặp khó khăn về công việc và tình cảm. Lúc nào cũng tự cho mình là yếu kém thì sẽ không thể tiến lên được, hãy tự nhìn nhận đúng khả năng của bản thân. Bạn nên nhớ rằng hạnh phúc ngay ở trong cách bạn suy nghĩ mà thôi chứ không phải ở việc ngày nào đó bạn sẽ giàu có và thành công.

Những cảm xúc tiêu cực chính là rào cản lớn khiến cho bạn gặp khó khăn về công việc và tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo