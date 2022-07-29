Đồng hồ điểm 12h trưa ngày mai 30/7: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, khổ tận cam lai nay tiền tài đuề huề, một bước lên hàng đại gia, mua nhà tiền tỉ, sống trong nhung lụa vinh hoa

Theo tử vi ngày 30/7/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực rỡ. Trải qua nhiều sóng gió, cả hai càng thêm trân trọng và bao dung cho nhau để cùng gìn giữ tổ ấm. Gia đình mãi là bến đỗ yên bình để bạn có thể trở về và thả lỏng bản thân bất cứ lúc nào.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ được quý nhân nâng đỡ. Con giáp này nên biết rằng năng lực chỉ là một phần thôi đôi khi vẫn cần có những sự hỗ trợ từ người khác. Thái độ tự mãn, kiêu căng có thể khiến bản mệnh gặp nhiều rắc rối. Hãy tích cực hỏi hỏi và khiêm nhường hơn nhé.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Tị tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để tình yêu một lần nữa gõ cửa.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 29/7/2022 của 12 con giáp, công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Hãy dành thời gian nhiều hơn bên đối phương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt và khăng khít hơn. Tình cảm gia đình cũng có những bước tiến mới, các thành viên hòa thuận, không còn khoảng cách hay bất đồng nhiều như như trước nữa. Tình hình sức khỏe ở mức tạm ổn, không có nhiều chuyển biến.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo