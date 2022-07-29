Cuối ngày hôm nay 29/7: TOP 3 con giáp được CHÍNH TÀI nâng đỡ, vận trình cực hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thu nhập khởi sắc, bản mệnh có nhân duyên tốt đẹp, gia đạo hài hòa ấm êm

Hôm nay Thứ Sáu 29/07/2022, Tuổi Mùi được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này có thể nâng cao nguồn tài chính của mình do biết cách nắm bắt được cơ hội kiếm tiền.

Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Mùi về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Mùi về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên dù có phải xử lý công việc khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể giải quyết rất gọn gàng và nhanh chóng.



Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Thứ Sáu 29/07/2022 để thấy được rằng, Tuổi Dậu khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì.

Tuổi Dậu và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Tuổi Dậu và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là người rất thích hợp để bản mệnh mở rộng quan hệ kinh doanh, làm quen với những đối tác, khách hàng triển vọng. Hãy đối xử chân thành và thẳng thắn với mọi người, bạn cũng sẽ gặp được người chân thành và thẳng thắn.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Thân nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Ngày mới còn mang tới những điều kiện tốt để con giáp này có thể đảm bảo sức khỏe của mình trong thời kỳ này. Lúc này sức đề kháng rất quan trọng và một trong những việc con giáp này cần nhớ đó là đi ngủ sớm mỗi ngày.

Ngày mới còn mang tới những điều kiện tốt để con giáp này có thể đảm bảo sức khỏe của mình trong thời kỳ này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo