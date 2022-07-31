Đồng hồ điểm 12h trưa nay 31/7: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 09:36

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 31/7, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Sửu

Nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Sửu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn này sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

May mắn hơn là tình cảm đi lên nhờ Kim Thủy tương sinh. Hôm nay gia đình và các mối quan hệ thân thiết được bạn đặt lên hàng đầu. Một số người lên kế hoặc đi thăm họ hàng hoặc cha mẹ bất ngờ.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 31/7: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
May mắn hơn là tình cảm đi lên nhờ Kim Thủy tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Chủ Nhật 31/07/2022 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mão sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Mão nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Chẳng những vậy, bản mệnh còn có vận may khá lớn về tiền bạc. Thực Thần chỉ lối dẫn đường, mang theo tài lộc tới tận nhà cho người tuổi này. Bạn có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh cho cuộc đời mình.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết bản mệnh là người có trách nhiệm với gia đình, luôn đặt con cái lên hàng đầu. Hôm nay hay mai sau hãy cứ dạy con cái làm người tốt thì bạn sẽ được hưởng lộc con. Sống lương thiện cũng sẽ được nhiều người yêu quý.

 

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 31/7: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Rồng đã lên kế hoạch trước cho mình.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Thổ sinh Kim báo trước một ngày khởi sắc về đường tình cảm. Tuy Thìn nóng tính nhưng thực chất sống rất tình cảm, biết điều, không giống như những người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành nhưng bụng dạ thì thâm sâu khó lường.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 31/7: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp hỷ sự vây quanh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Thổ sinh Kim báo trước một ngày khởi sắc về đường tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

 

(*)  Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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