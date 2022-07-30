Cuối ngày hôm nay 30/7: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, đề phòng mất cắp, kẻ gian hãm hại, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 05:23

Cuối ngày hôm nay 30/7, 3 con giáp giữ chặt túi tiền, của cải hao mất, đề phòng trộm, cướp, kẻ gian hãm hại, bản mệnh bất an.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất rơi vào trong phiền não vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Bạn cảm thấy tự ti với những gì chưa làm được trong khi bạn bè đồng lứa thành công rực rỡ. Hãy thôi so sánh một cách vô nghĩa như vậy bởi mỗi người một cách sống, nếu bạn tự tin với những gì mình theo đuổi thì rồi cũng sẽ có một ngày thành công.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi ngày mới dự báo con giáp này làm việc gì cũng gặp điều ngáng trở. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ gặp nhiều bất lợi do tính cách bảo thủ, cố chấp của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang gặp sóng gió. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi chưa được giải quyết triệt để nên trở thành lý do làm gia tăng các cuộc cãi vả. Người độc thân mặc dù có cơ hội yêu đương nhưng vì chưa mở lòng nên đành bỏ lỡ những mối duyên tốt lành.

Cuối ngày hôm nay 30/7: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, đề phòng mất cắp, kẻ gian hãm hại, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay, dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy. Chớ để bản thân rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời rủ rê của người khác.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thăng trầm. Con giáp này đang thể hiện rất tốt sự nhạy bén và tháo vát của mình trong quá trình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, có đôi lúc bản mệnh còn quá kiêu ngạo nên gây ảnh hưởng tới thiện cảm mà người khác dành cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không gặp may mắn. Tử vi ngày mới cho thấy điềm báo có kẻ xấu cố tình phá hoại tình cảm đang yên ấm. Những tổn thương mà con giáp này đang phải gánh chịu trong ngày cũng có thể là do bị đối phương phản bội, lợi dụng.

Cuối ngày hôm nay 30/7: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, đề phòng mất cắp, kẻ gian hãm hại, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Vận trình tình cảm không gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Ảnh hưởng của sự rình rập của tiểu nhân khiến người tuổi này trở nên tự tin quá mức thành ra cố chấp và bảo thủ. Bên cạnh đó, con giáp này lại xem nhẹ sức mạnh của tập thể nên khó lòng có thể mang lại hiệu quả cao nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm bắt đầu kém sắc. Những hiểu lầm trong mối quan hệ tình cảm của tuổi này với nửa kia dường như vẫn chưa tìm được cách tháo gỡ. Khoảng cách của các cặp đôi ngày càng xa vì cảm xúc dần nguội lạnh không được hâm nóng kịp thời.

Tính khí bản mệnh có phần khô khan, chưa biết linh hoạt tiến lui cho khéo léo. Điều này ảnh hưởng nhiều tới tình cảm đôi lứa, đối phương buồn lòng vì bạn thờ ơ, không lãng mạn.

Cuối ngày hôm nay 30/7: 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, đề phòng mất cắp, kẻ gian hãm hại, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Tính khí bản mệnh có phần khô khan, chưa biết linh hoạt tiến lui cho khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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