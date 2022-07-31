Đúng khuya nay 31/7, TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần hứng vàng bạc trời cho, hỷ sự đầy nhà, lộc lá tá lả, một bước lên đời, bản mệnh sắm nhà tiền tỉ, mua xe hạng sang, giàu nứt đố đổ vách

Công việc của tuổi Sửu được nâng đỡ nên cũng đỡ vất vả. Có người giúp bạn một tay trong công việc để được nghỉ sớm.

Thổ sinh Kim báo trước một ngày khởi sắc về đường tình cảm. Tuy Sửu nóng tính nhưng thực chất sống rất tình cảm, biết điều, không giống như những người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành nhưng bụng dạ thì thâm sâu khó lường. Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này vận trình tình cảm êm ả. Các cặp đôi gặp mâu thuẫn trước đó có cơ hội giảng hòa và làm lành nhanh chóng. Tình cảm trải qua sóng gió lại càng thêm bền chặt.

Tài lộc cũng khởi sắc không kém nhờ Thiên Tài chiếu vận. Nhiều người trúng xổ số hoặc trúng thưởng, phát tài nhanh bằng công việc mình đang đổ sức vào. Nên nhớ khách hàng là thượng đế, khách có sai thì cũng cười với khách, vì khách cho chúng ta tiền!

Tài lộc cũng khởi sắc không kém nhờ Thiên Tài chiếu vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi đủ đường. Con giáp này nhanh chóng giải quyết những vấn đề rắc rối trong công việc nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hội.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Nếu muốn nâng cao nguồn thu nhập của mình, người tuổi này cần nên xuất hành đi về hướng Đông Nam để gặp Tài Thần.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm đẹp, ngọt ngào. Bạn và nửa kia mau chóng tìm thấy những vướng mắc trong mối quan hệ tình cảm này mà gỡ rối. Người độc thân có cơ hội yêu đương với người khác giới do có sự mai mối từ gia đình.

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 31/7/2022 hôm nay, tuổi Thìn có quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ.

Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà con giáp này đã lên kế hoạch trước cho mình. Bên cạnh đó, những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương của mình do có đào hoa vượng và sự chủ động, mở lời yêu thương của mình.

Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà con giáp này đã lên kế hoạch trước cho mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo