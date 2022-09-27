Tài Tinh "hất hủi", 3 con giáp này trong 2 ngày 27/9 - 28/9 vận thế sa sút, hao tốn tiền của, dễ gặp vận xui, nên cẩn thận về làm ăn kinh doanh

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 14:20

Trong hai ngày 27/9 - 28/9, 3 con giáp này khó tránh được xui xẻo, đặc biệt trong việc kinh doanh buôn bán, vì vậy hãy cẩn trọng nhiều hơn để tránh mất tiền oan uổng.

Tuổi Sửu

Trong hai ngày 27/9 - 28/9, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với tuổi Sửu. Con giáp này dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác kẻo tiền bạc dễ thất thoát.

Tuổi Tý

Tử vi trong hai ngày 27/9 - 28/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế đi xuống, cần cẩn thận hơn nữa nếu không muốn hao tài.

Tình duyên tương đối vụng về, không biết cách theo đuổi người mình thích, luôn làm những việc ngốc nghếch.

 Vận trình sự nghiệp không tốt, đừng trốn tránh trách nhiệm, phải biết cách nhìn nhận vấn đề của bản thân, không đổ lỗi cho người khác, dũng cảm đối mặt với vấn đề của chính mình.

Chi phí bảo hiểm tương đối cao, sau khi tiêu xài cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Một số người gặp vận rủi, dễ bị mất trộm tiền bạc.

Tuổi Thìn

Trong hai ngày 27/9 - 28/9, người tuổi Thìn vẫn duy trì được cuộc sống ổn định, thoải mái, an nhàn, làm được nhiều việc, không có vấn đề gì lớn. Nhưng bạn nên cẩn trọng, nếu quá ham mê sự ổn định này có thể đánh mất tinh thần chiến đấu, nỗ lực hết mình, thiếu cảm hứng sáng tạo. 

Mặc dù cuộc sống nhàn nhã khiến bạn cảm thấy hài lòng nhưng ngược lại, những sự cố bất ngờ có thể ập đến mà bạn không lường trước được, vì vậy, bạn phải đề phòng, cảnh giác cho bất cứ tình huống xấu nào xảy ra. 

Ngoài ra, trong cuộc sống vui vẻ, thoải mái, đừng quên công ích cho xã hội nhiều hơn, làm nhiều việc thiện, tích đức cho bản thân để phúc khí theo bạn được lâu dài, chuyện tình cảm cũng từ đó mà hanh thông.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ 27/9 trở đi, 3 con giáp hưởng lộc ngập tràn, chuyển mình xoay vận, công danh huy hoàng, bạc vàng trù phú

Từ 27/9 trở đi, 3 con giáp hưởng lộc ngập tràn, chuyển mình xoay vận, công danh huy hoàng, bạc vàng trù phú

Nếu thời gian trước đây còn gặp nhiều trở ngại thì từ 27/9/2022, 3 con giáp con đây sẽ có bước chuyển mình cực mạnh mẽ, thay đổi số kiếp bước lên giới sang giàu.

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