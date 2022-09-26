Từ 27/9 trở đi, 3 con giáp hưởng lộc ngập tràn, chuyển mình xoay vận, công danh huy hoàng, bạc vàng trù phú

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 22:15

Nếu thời gian trước đây còn gặp nhiều trở ngại thì từ 27/9/2022, 3 con giáp con đây sẽ có bước chuyển mình cực mạnh mẽ, thay đổi số kiếp bước lên giới sang giàu.

Tuổi Dần

Từ 27/9 trở đi, 3 con giáp hưởng lộc ngập tràn, chuyển mình xoay vận, công danh huy hoàng, bạc vàng trù phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy từ 27/9/2022 sẽ là một thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì cũng rất thuận lợi. Từ 27/9/2022, người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Mùi

Từ 27/9 trở đi, 3 con giáp hưởng lộc ngập tràn, chuyển mình xoay vận, công danh huy hoàng, bạc vàng trù phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 27/9/2022, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Mùi. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong tuần mới cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè.

Về sự nghiệp, nếu có công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác thì tuổi Mùi có thể lựa chọn những ngày trong tuần này bởi mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mùi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

Tuổi Tuất

Từ 27/9 trở đi, 3 con giáp hưởng lộc ngập tràn, chuyển mình xoay vận, công danh huy hoàng, bạc vàng trù phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, Chính Tài và Thiên Tài của người tuổi Tuất đều xuống dốc không phanh và hiếm có cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên cho con giáp này là nên giữ chặt tiền trong ví và không nên tham gia đầu tư.

Từ 27/9/2022, thời vận của tử vi tuổi Dần lội ngược dòng, may mắn tài lộc tìm đến không ngừng. Dù họ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, suôn sẻ. Nhất là với ai kinh doanh, họ có cơ hội mở rộng kinh doanh hay tìm được đối tác làm ăn tiềm năng. Bởi thế, tuổi Dần có thể là con giáp giàu có bậc nhất.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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