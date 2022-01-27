Hôm nay, tuổi Tý dự báo xuất hiện điềm gan nhiễm mỡ. Bạn cần chú ý việc ăn quá nhiều đồ lạnh, sống làm hại tỳ, khiến tỳ không đủ sức vận hóa thủy thấp cũng như chất dinh dưỡng . Hệ lụy của điều ấy là thủy thấp và dưỡng chấp đọng lại sinh ra béo phì, gan nhiễm mỡ.

Về sức khỏe , tuổi Tý hôm nay cần đề phòng bệnh cảm cúm. Bạn có thể sử dụng phương pháp xoa bóp đơn giản đểgiảm đau nhức xương khớp và điều hòa khí huyết..

Hôm nay, tuổi Tý dự báo xuất hiện điềm gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các loại thực phẩm chứa đường tự nhiên như trái cây, mật ong... hay thực phẩm chứa chất xơ đặc biệt như lúa mì, hành, tỏi, đậu... đều nằm trong nhóm dễ gây xì hơi. Vì vậy, bạn cần tránh tiêu thụ quá nhiều trong ngày mà chỉ ăn ở một lượng vừa phải để cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và hạn chế nguy cơ gặp phải tình trạng "xì hơi".

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên tăng cường độ ẩm cho phòng ngủ, dùng máy làm ẩm hay đặt chậu nước trong phòng. Sử dụng các chế phẩm không chứa đường để làm sạch miệng và giữ ẩm, hay nhai kẹo cao su không đường cũng là một phương pháp tốt cho tuổi Mão.

Tuổi Thìn

Hôm nay, mặt sức khỏe thất thế gặp hành Kim sinh Thủy, mà mạng chủ quá yếu nhược thì nên thận trọng. Thời gian này, người tuổi Thìn hãy thận trọng hơn khi sử dụng sô cô la (vì đây là nguồn chứa caffein) cũng như các loại thực phẩm cay nóng. Hạn chế các loại thực phẩm giàu axit như cà chua hay trái cây họ cam, chanh.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cần có chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau xanh và hoa quả, tránh ăn các loại đồ ăn thức uống có tính axit. Hạn chế rượu bia, các chất chứa caffein, đồ uống có gas vì chúng gây kích thích bàng quang, gây tiểu nhiều.

Người tuổi Tỵ cần có chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau xanh và hoa quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khi môi khô, nứt nẻ, cần sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm môi. Một trong những tiêu chí chính để chống lại khô môi chính là phục hồi lại lớp bảo vệ cũng như giữ nước cho vùng da môi.

Tuổi Mùi

Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy hãy uống thật nhiều nước Atiso để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn.

Tuổi Thân

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thân ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Dậu

Sức khỏe hôm nay thận trọng khí huyết ứ trệ, có biểu hiện da nổi mẩn đỏ, lở ngứa, mụn nhọt sưng đau… Bạn cần có những biện pháp thanh nhiệt giải độc. Có ý nghĩa tăng cường tuần hoàn, chống viêm, làm sạch da, tăng khả năng thải độc làm da sạch mụn và sáng đẹp.

Trong ngày Thổ vượng như hôm nay, tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Thổ vượng như hôm nay, tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng lao lực. Chỉ khi có sức khỏe, đầu óc minh mẫn thì con giáp này mới đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Tuổi Hợi

Sức khoẻ của Tuổi Hợi hôm nay đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho Tuổi Hợi là hãy ăn uống tẩm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.