Trấn Thành bị chê 'kém duyên' khi hỏi tlinh về chuyện hẹn hò và màn phản dame của nữ rapper cùng cái kết vô cùng 'sượng trân'

Một câu hỏi giao lưu mang đậm phong cách của Trấn Thành tại đêm Chung kết và trao giải Rap Việt mùa 2 bị đánh giá là thiếu tinh tế, kém duyên và đã khiến cho bầu không khí chương trình vô cùng "sượng trân".

Vào tối hôm qua, ngày 26/1, tại đêm Chung kết và trao giải Rap Việt mùa 2, một gương mặt từng gây tiếng vang từ mùa 1 của chương trình đã được mời đến biểu diễn đó chính là tlinh. Sau hơn 1 năm trưởng thành từ cái nôi Rap Việt, tlinh xuất hiện với màn lột xác vô cùng nổi bật với ngoại hình lột xác và quyến rũ đến bất ngờ. Tuy vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc trò chuyện của cô và MC Trấn Thành. tlinh đã trình diễn ca khúc Gái Độc Thân của mình tại đêm Chung kết và trao giải Rap Việt mùa 2 phát sóng trực tiếp vào đêm qua - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, tại chương trình đêm qua, sau khi tlinh trình diễn tác phẩm "hit" của mình là Gái Độc Thân xong, Trấn Thành tiến đến phỏng vấn nữ rapper và đặt một câu hỏi mang đậm phong cách của anh là: "Em hát bài Gái Độc Thân là chỉ hát vậy thôi hay hiện giờ đang độc thân?".

Sau khi nghe câu hỏi của Trấn Thành, tlinh có đơ mất vài giây và đáp trả lại một cách khá thẳng thắn: "Anh có thể nào đặt một câu hỏi khác tinh tế hơn được không?". Nhưng sau đó, Trấn Thành lại tiếp tục đặt một câu hỏi còn "tinh tế" hơn: "Hiện giờ em có độc thân không?". tlinh phản ứng khá nhạy cảm trước câu hỏi có phần thiếu tế nhị từ Trấn Thành - Ảnh: Internet Nếu thường xuyên theo dõi tin tức về tlinh chắc hẳn ai cũng biết rõ là cách đây không lâu cô và bạn trai là rapper MCK đã chia tay nhau, vì vậy sau khi nghe hai câu hỏi khá nhạy cảm đến từ nam MC thì tlinh cũng chỉ biết cường gượng không đáp lại.

Để "cứu vãn" cuộc trò chuyện "đi vào lòng đất" này, Trấn Thành lại đổi sang chủ đề khác là Rap Việt mùa 1 đã mang lại cho tlinh những gì để cô có được như ngày hôm nay, nhưng có lẽ vì vẫn còn sượng vì hai câu hỏi trước đó nên nữ rapper chỉ biết cười cho qua. Phản ứng của CĐM về những câu hỏi phỏng vấn của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình Trước hoàn cảnh này, Trấn Thành lại tiếp tục đổi câu hỏi khác: "Làm sao để có thể trở thành một nghệ sĩ độc lập và tự tin như em?". Tuy vậy, học trò Suboi lại tiếp tục cười gượng, Trấn Thành thì quay ra "đá xoáy" khách mời của mình rằng như thế này đã đủ "tinh tế" hay chưa, khiến cả khán phòng im lặng dõi theo còn người xem online thì bực dọc trước màn hỏi đáp khá "kém duyên” của Trấn Thành. Sau khi đêm chung kết Rap Việt 2 kết thúc, rất nhiều topic về cuộc trò chuyện "sượng trân" ngay trên sóng trực tiếp này đã xuất hiện trên MXH. Nhiều ý kiến đồng ý với tlinh và cho rằng Trấn Thành khá "kém duyên" khi đặt câu hỏi về đời sống cá nhân của Trấn Thành. Nhiều người cho rằng Trấn Thành nên bỏ ngay cách hỏi xoáy sâu vào đời sống tình cảm của khách mời vì mỗi như vậy thì đều có sóng gió nổ ra - Ảnh: Internet Không những vậy, theo netizen thì đây là một thói quen lâu năm của nam MC thường bị CĐM đem ra khiển trách nhưng anh thì vẫn "vô tư" như vậy, mỗi khi phỏng vấn khách mời vừa chia tay với người yêu hay có tin đồn quen người mới thì anh lại đặt ra những câu hỏi về vấn đề này, khiến cho bầu không khí trở nên "sượng trân".

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