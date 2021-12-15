Sức khỏe 12 con giáp ngày 15/12/2021: Mão giảm sút, Tỵ - Ngọ cần xem lại chế độ ăn uống

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, con giáp này thấy rõ lợi ích của việc tập luyện dù đó chỉ là vài động tác trong thời gian ngắn nhưng quan trọng là bản mệnh có thể duy trì đều đặn mỗi ngày.

Dự báo tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, một phần là vì thời gian này cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn lo lắng, bận tâm khá nhiều. Việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật trong thời gian này.

Việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành tương sinh mang tới những tín hiệu tích cực về vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có bệnh liên quan tới da thì lúc này bạn đã tìm được giải pháp giúp làn da được cải thiện, bạn cũng quan tâm hơn tới các vấn đề ăn uống vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình.

Tuổi Mão

Trong ngày Mộc Kim xung khắc, tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, một phần là vì thời gian này cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến con giáp này lo lắng, bận tâm khá nhiều. Việc bản mệnh bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật trong thời gian này.

Tuổi Thìn

Kim khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai có thể trạng yếu. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết thì đừng quên xem nhiệt độ của ngày hôm nay để chuẩn bị trang phục cho phù hợp bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình, có thể con giáp này chỉ tập trung vào món ăn mà mình yêu thích, không cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày nên có thể bị béo phì nhưng vẫn thiếu chất. Hãy xây dựng lại kế hoạch ăn uống khoa học hơn.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về sức khỏe, trong thực đơn nên giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol đều đầu độc gan và mật. Chế độ ăn dưỡng Mộc bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ (ưu tiên rau củ xanh lá), rong biển, nước tương cổ truyền, miso… có thể giúp lấy lại được sức mạnh vốn có cho gan và mật của bạn.

Tuổi Mùi

Về phương diện sức khỏe, tuổi Mùi không có vấn đề gì phải quá lo lắng. Tuy nhiên, hôm nay là ngày không nên trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh nhớ lưu ý điều này để tránh tác động vào vị trí này trong ngày.

Tuổi Thân

Cùng với sự bận rộn trong công việc và muôn mối quan tâm khác của tuổi Sửu mà thời gian quan tâm, chăm sóc nửa kia giảm đi trông thấy. Dù đối phương có phải là người bao dung, cảm thông thì cũng khó tránh khỏi việc bị tổn thương.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu ngày hôm nay khuyên bạn, bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn. Ngoài ra, đi lại nên chú ý cẩn thận có điềm va chạm, thương tật bất ngờ.

Bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có gia vị cay sẽ hủy hoại tim và ruột non của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn nên dành thời gian luyện tập thể thao. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn lợi ích vô tận, nó có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng, tăng năng lượng và tâm trạng vui vẻ cho bạn.

Tuổi Hợi

Con giáp này đề cao việc rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục và các trò thể thao nên sức đề kháng luôn được duy trì ở mức tốt. Đừng quên nhắc nhở, khuyến khích cả những người thân trong gia đình cùng tham gia vào chế độ luyện tập này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.