Kiếp Tài nhập mệnh, Hung Tinh dự báo, 3 con giáp này ngày 14/12/2021 gặp họa tiểu nhân, thất thoát tiền bạc

Tử vi ngày 14/12/2021 cô thấy, vận tài lộc của tuổi Ngọ bị đe dọa. Con giáp này nên cẩn thận hơn trong vấn đề tài chính, đừng nên vội vã làm những chuyện mình chưa thực sự hiểu và nắm chắc phần thắng. Đồng tiền mồ hôi nước mắt không dễ dàng có được, đừng nóng vội đầu tư mạo hiểm mà mất trắng tay.

Tuổi Ngọ có điềm báo hao tài trong ngày Kiếp Tài nhập mệnh. Dù có không mất tiền thì cũng là đồ đạc hỏng hóc phải thay thế, sửa chữa. Họa khó tránh nên người tuổi này cần hành động cẩn thận, làm việc chỉn chu hơn, tiêu xài cũng nên cân nhắc kỹ càng để hạn chế tiền bạc hao hụt nhanh chóng.

Theo tử vi ngày 14/12/2021, hung tinh xuất hiện, công việc của tuổi Mùi đang có những nút thắt khó gỡ, con giáp này phải tốn nhiều thời gian và công sức vào đó mà chưa chắc đã tìm được lối thoát cho mình. Đây là khoảng thời gian bản mệnh vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Ngày này nhiều tình huống bất ngờ xảy đến khiến con giáp này trở tay không kịp. Càng vội vàng thì sẽ càng làm mọi việc rối tung hơn mà thôi, nhất là các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh cần phải giữ được tinh thần tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt, tránh mất tiền oan.

Vận trình tài lộc của Tuổi Hợi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của Tuổi Hợi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi.

Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân, bạn có thể biến cho mọi nỗ lực của bạn tan thành mây khói vì sự bốc đồng nóng vội đó. Sự xuất hiện của Thiên Quan chính là lời nhắc nhở bản mệnh chớ nên hành động bất cẩn, tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân lăm le nhắm vào vị trí của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.