Sức khỏe 12 con giáp ngày 14/12/2021: Dần tránh ngồi lâu, Mùi không có vấn đề gì

Sức khỏe hôm nay Kim sinh Thủy mạng chủ quá vượng thì tuổi Tý cần chú ý bệnh Ngạt mũi. Bạn có những chứng đau đầu, tắc mũi, nước mũi chảy thường kèm theo mùi hôi, khả năng ngửi suy giảm.

Về sức khỏe tuổi Sửu dự báo chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Về sức khỏe tuổi Sửu dự báo chứng đầy bụng, khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần ngày hôm nay thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý tới chứng bệnh đau nhức gân cốt, đây là một trong nhiều loại bệnh của người trẻ hiện nay do thường ngồi trước máy tính quá lâu, gây đau cổ.

Tuổi Mão

Phòng điều hòa bật cả ngày gây đau lưng. Dùng chuột nhiều gây đau ngón tay. Thi thoảng đi bơi thì bàng quang bị đau, đầu gối nhức… Chủ yếu do người này thiếu hoạt động, tư thế ngồi chưa đúng.

Tuổi Thìn

Ngũ hành tương sinh còn giúp cho bản mệnh đón tin vui tình cảm trong ngày. Vợ chồng có tranh cãi cũng dễ làm lành, tuổi Thìn có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ. Nhìn chung, gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc đong đầy.

Tuổi Tỵ

Nằm đọc sách sẽ làm tổn hại tới thị lực, đây là một sự thật rõ ràng. Tuy nhiên, tác hại của thói quen nằm đọc sách không chỉ dừng ở đó. Giường là nơi để ngủ nghỉ, khi bạn nằm trên giường, diện tích cơ thể chịu lực hấp dẫn tăng lên, từ đó làm trì hoãn nhịp sinh học cơ thể.

Nằm đọc sách sẽ làm tổn hại tới thị lực, đây là một sự thật rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không ít người có sở thích đọc sách báo trên ô tô hay xe lửa. Tinh thần học hỏi kiến thức theo kiểu tranh thủ thời gian này thật đáng khen ngợi, nhưng xét về góc độ bảo vệ sức khỏe, việc làm này lại không tốt chút nào.

Tuổi Mùi

Về phương diện sức khỏe, tuổi Mùi không có vấn đề gì phải quá lo lắng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để con giáp này xem xét lại kế hoạch tập luyện tăng cường sức khỏe cho mình, với một quyết tâm cao hơn. Chắc chắn chỉ có sự bền bỉ mới mang lại kết quả tốt.

Tuổi Thân

Trong ngày Kim khí vượng, bản mệnh còn phải đề phòng những nguy cơ tổn thương, tai nạn, huyết quang do kim loại gây ra. Chú ý điều khiển phương tiện giao thông an toàn, giữ khoảng cách phù hợp khi lưu thông để hạn chế rủi ro.

Tuổi Dậu

Một số người thích đọc sách dưới ánh sáng mặt trời vào mùa đông hoặc tiết trời đẹp. Tưởng rằng vừa có thể tắm nắng, vừa tranh thủ học hành, đúng là một công đôi việc. Thực ra, cách làm này không đúng, đọc sách dưới ánh sáng mặt trời để ánh nắng chiếu trực tiếp vô cùng có hại cho mắt.

Hành Kim sinh Thủy mà mạng chủ quá yếu nhược thì nên thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hành Kim sinh Thủy mà mạng chủ quá yếu nhược thì nên thận trọng. Thận sẽ là nhân vật chính cần được quan tâm trong mặt sức khỏe của bạn trong hôm nay. Để giữ gìn sức khỏe cho Thận bạn có thể ngâm chân với nước ấm.

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày cho biết, Kim vượng sinh Thủy mà khắc Hỏa, mệnh này lại không có Mộc hỗ trợ nên dễ mắc các chứng bệnh đến từ tiểu tràng có biểu hiện ở việc đau bụng gây trở ngại cho tiêu hóa, hô hấp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.