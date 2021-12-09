Cục diện tượng hình, hung tinh ngáng trở, 3 con giáp này ngày 10/12/2021 cẩn thận tiền bạc, đề phòng tiểu nhân

Tử vi ngày 10/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này cẩn thận tiền bạc, đề phòng tiểu nhân vì bị cục diện tượng hình, hung tinh ngáng trở.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 10/12/2021 cho thấy, hung tinh dự báo điềm tiểu nhân gây ngáng trở khiến tuổi Sửu gặp không ít rắc rối. Con giáp này mất công mất sức gây dựng mà cuối cùng lại bị kẻ khác phá đám, phải làm lại từ đầu.

Hung tinh còn cảnh báo tuổi Sửu về nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác. Lời khuyên là con giáp này không nên đầu tư trong thời điểm này vì rất dễ thất bại do mù quáng, thiếu hiểu biết.

Hung tinh dự báo điềm tiểu nhân gây ngáng trở khiến tuổi Sửu gặp không ít rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 10/12/2021 cho biết, công việc của tuổi Ngọ không thuận lợi, thêm vào đó các mối quan hệ nơi công sở cũng không tốt, có thể xảy ra xung đột. Con giáp này nên tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để có cách cư xử phù hợp với từng người từng hoàn cảnh.

Thân Ngọ tương phá là điềm báo phá tài hao đến với tuổi Thân. Do đó, con giáp này cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản của bản thân, không nên tiêu tiền quá tay vào những việc không cần thiết. Đặc biệt là luôn phải đề phòng với những đối tượng mới gặp.

Thân Ngọ tương phá là điềm báo phá tài hao đến với tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, ngày 10/12/2021 do ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, tuổi Ngọ trở nên hiếu thắng và cậy vào khả năng bản thân mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở chân thành. Con giáp này tỏ thái độ khó chịu khá rõ rệt mỗi khi có ai đó nói ngược lại với quan điểm của bản thân.

Chính vì vậy, tuổi Ngọ dễ nổi nóng và đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Tuy nhiên, chưa chắc những lời góp ý của người ngoài đã là thừa thãi, con giáp này hãy cố gắng bình tĩnh và tiếp thu có chọn lọc để hoàn thiện bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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