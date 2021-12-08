Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 9/12/2021 tài lộc tấn tới, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 23:30

Tử vi ngày 9/12/2021 cho thấy, nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, Chính Tài chiếu mệnh, 3 con giáp này tài lộc tấn tới, vạn sự hanh thông.

Tuổi Mùi

Hôm nay, ngày 9/12/2021, công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hợp. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch, bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều hay từ người ấy.

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Hôm nay công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài chiếu mệnh, hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn hàng mới, mở rộng quy mô bán hàng hoặc kinh doanh sản xuất, giúp lợi nhuận đổ về ào ạt.

Người làm công ăn lương cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp, cấp trên luôn rõ bạn đã làm được những gì.

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Chính Tài chiếu mệnh, hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Thân trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chỉ dựa vào khả năng của bản thân và một chút may mắn từ vận khí, con giáp này hoàn toàn có thể tự mình gây dựng cơ sở vật chất vững chắc để làm nền tảng cho sự phát triển sau này. Bạn đang có lợi thế hơn những người khác nên đừng do dự mà lỡ mất thời cơ hôm nay.

Chính Tài giúp đường tài lộc ổn định, thu nhập tốt nên bạn không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Khi đã có sự tự tin về tài chính, con giáp này dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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