Hung tinh chiếu mệnh, tượng hình tác động, 3 con giáp này ngày 27/11/2021 gặp họa tiểu nhân, tiền tài thất thoát

Tử vi ngày 27/1/2021 cho thấy, 3 con giáp này gặp họa tiểu nhân, tiền tài thất thoát do hung tinh chiếu mệnh, tượng hình tác động.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 27/11/2021, vận trình của tuổi Mão không suôn sẻ khi hung tinh xuất hiện. Họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh phải hết sức tỉnh táo, đừng để vướng vào vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Chưa kể, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động sẽ khiến con giáp này khó tránh khỏi những va chạm trong giao tiếp, nhất là với những người có chức có quyền. Nếu không thể giữ được bình tĩnh thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi đó. Đây là lúc bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình.

Họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh phải hết sức tỉnh táo, đừng để vướng vào vào cái bẫy đã được giăng sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ gặp họa Tương Phá Thái Tuế nên rất dễ gặp bất lợi trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân. Họa tiểu nhân tiềm tàng, chỉ cần bạn có hành động là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để quấy phá, chọc ngoáy không để bạn được an tâm làm việc của mình.

Sự cẩn thận, thậm chí kiểm tra lại liên tục những việc mình làm trong hôm nay sẽ không hề thừa thãi. Bạn chớ nên vì chủ quan mà bỏ qua bất cứ công đoạn nào dù nhỏ nhất, nếu không bạn có thể phải trả giá cho sự sơ suất của mình.

Công việc gặp nhiều trở ngại, áp lực đè nén, bản mệnh không thôi trăn trở, muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 27/11/2021 cho thấy, cục diện tượng hình có tác động không mấy tích cực đến vận trình của tuổi Tý. Công việc gặp nhiều trở ngại, áp lực đè nén, bản mệnh không thôi trăn trở, muộn phiền.

Con giáp này bị xao nhãng ít nhiều trong sự nghiệp. Nếu không cẩn thận có thể vướng vào guồng gay của những vụ việc tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Tốt nhất hãy tập trung toàn lực vào việc phát triển bản thân mình thì hơn, tránh xa những chuyện thị phi rắc rối.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Gần hết năm 2021, cùng tổng kết xem 3 con giáp này đã chăm chỉ bậc nhất trong thời gian qua Năm mới gần sang, 3 con giáp này chắc chắn sẽ thành công vì trong năm 2021, họ đã vô cùng chăm chỉ và nỗ lực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-tinh-chieu-menh-tuong-hinh-tac-dong-3-con-giap-nay-ngay-27-11-2021-gap-hoa-tieu-nhan-tien-tai-that-thoat-438668.html