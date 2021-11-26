Những cặp con giáp là KHẮC TINH của nhau, không đội trời chung, làm việc cùng cũng không hòa thuận

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 09:45

Những con giáp này nổi tiếng là không ưa nhau, chỉ cần ở gần nhau trong phạm vi 2 mét thôi là đủ để "chiến nhau" đổ máu.

Tuổi Tý - Tuổi Ngọ

Hai con giáp này thuộc mối quan hệ tương xung, tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng có điểm chung là dễ nóng giận, cố chấp. Chỉ nói chuyện được đôi ba câu rồi họ sẽ “choảng nhau đôm đốp”. Do đó, tốt nhất hai con giáp này nên giữ khoảng cách nhất định, tránh xung đột xảy ra.

Khi bên nhau, vì cái tôi bướng bỉnh và lòng tự trọng của cả hai quá lớn, sẽ không có chuyện thỏa hiệp mà chỉ có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tốt nhất, bộ đôi này nên gần ít xa nhiều, cách nhau càng xa càng tốt.

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Có thể nói đây là cặp đôi oan gia ngõ hẹp, dù là bạn bè hay người yêu thì đều là sự kết hợp mang tính sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu - Tuổi Mão

Có thể nói đây là cặp con giáp "oan gia ngõ hẹp", dù là bạn bè hay người yêu thì đều là sự kết hợp mang tính sai lầm. Người cầm tinh con Mèo có lối suy nghĩ khá truyền thống, tính cách lại đơn giản, trong sáng. Còn người cầm tinh con Gà lại phóng khoáng, nhiều tham vọng. Do đó, khi gặp nhau, họ chỉ có thể bắt đầu câu chuyện mà không thể đưa ra cái kết hài hòa cho cả hai phía.

Theo ngũ hành, yếu tố đặc trưng của người tuổi Dậu và Mão lần lượt là Thổ và Thủy, khi nước ồ ạt kéo tới sẽ cuốn trôi đất đai. Theo đó, mối quan hệ của cặp đôi con giáp này không chỉ dừng lại ở mức tương xung mà còn khắc chế lẫn nhau, ảnh hưởng đến tài lộc của nhau.

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Dường như khi cặp đôi này kết hợp trong công việc, chuyện học hành, tình yêu đều mang hai nguồn từ trường đối lập nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ - Tuổi Tuất

Dường như khi cặp đôi này kết hợp trong công việc, chuyện học hành, tình yêu đều mang hai nguồn từ trường đối lập nhau. Họ khó có thể trở thành đôi bạn cùng tiến mà chỉ có thể là cùng lùi mà thôi. Dù cho hai con giáp này có thể kết hợp với nhau về mặt tính cách nhưng không có lợi cho vận thế, tài lộc. Cả hai khó lập nên đại nghiệp, thậm chí còn hao tài tốn của khi bên nhau.

Người tuổi Tỵ có suy nghĩ đơn giản, tính cách hài hòa nhưng trong mắt những ai tuổi Tuất thì họ lại thuộc tuýp không có chí tiến thủ. Ngược lại, trong mắt người tuổi Tỵ, tuổi Tuất kia chỉ tự cao tự đại chứ đâu có giỏi giang gì. Vì thế, sự kết hợp giữa cặp đôi này khó có thể mang lại kết quả như ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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