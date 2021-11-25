Mệnh tài đến trễ, 3 con giáp này khó mà thành công trước năm 30 tuổi

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 12:06

Trước năm 30 tuổi, đường công danh, sự nghiệp của 3 con giáp này khá bình lặng hoặc thậm chí là thường gặp tiểu nhân.

Tuổi Tý

Tiền vận của người tuổi Tý khá vất vả, bôn ba khắp nơi đều mưu cầu cuộc sống. Lợi dụng thế mạnh về tài ăn nói khéo léo và sự linh hoạt, nhạy bén trong cách ứng xử, con giáp này cũng có được những thành công nhất định trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, đây cũng là con giáp khó thành công trước tuổi 30. Để đạt được mức công thành danh toại, phúc lộc song toàn trước năm 30 tuổi e rằng là điều không tưởng. Càng giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, tuổi Tý càng tham vọng, muốn gặt hái thành công nhiều hơn nữa. Vì “ham hố” như thế, họ dễ bị lợi ích vật chất làm mờ mắt, đầu tư càng mạnh tay trong khi chưa thực nắm bắt được vấn đề.

30 tuoi 1
 Để đạt được mức công thành danh toại, phúc lộc song toàn trước năm 30 tuổi e rằng là điều không tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Để có được cuộc sống giàu có, công danh thành đạt trước tuổi 30 không phải là chuyện đơn giản đối với con giáp này. Vì cái tính bộc trực, nói năng không kiêng nể ai bao giờ, cộng thêm với thói kiêu căng ngạo mạn, họ rất dễ làm mất lòng người khác, thậm chí còn đắc tội với họ.

Con đường sự nghiệp của con giáp khó thành công trước tuổi 30 này vì thế mà gặp trở ngại, tiểu nhân nhiều hơn quý nhân, lúc nào cũng nhăm nhe, hằm hè nhằm gây phiền nhiễu, tranh quyền đoạt vị. Thành công rồi cũng sẽ tới, nhưng có lẽ trước tuổi 30 thì không có tính khả thi.

30 tuoi 2
Những chú Mèo hòa đồng, suy nghĩ tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao nên cũng không có chuyện làm việc bỏ dở giữa chừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những chú Mèo hòa đồng, suy nghĩ tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao nên cũng không có chuyện làm việc bỏ dở giữa chừng, trái lại, quyết tâm phấn đấu theo đuổi mục đích tới cùng.

Sau tuổi 25, con giáp này có khá nhiều cơ hội để gặt hái thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì còn mải mê cạnh tranh với đối thủ, đố kị với đồng nghiệp nên họ bỏ lỡ cơ hội để phát triển và làm giàu. Chính vì thế, con đường công danh khó mà toại nguyện trước năm 30 tuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 3 năm tới, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', giàu sang bất ngờ, vạn sự như ý

Trong 3 năm tới, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', giàu sang bất ngờ, vạn sự như ý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', giàu sang bất ngờ, vạn sự như ý trong 3 năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 30 tuổi Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 51 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp