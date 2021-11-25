Trong 3 năm tới, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', giàu sang bất ngờ, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 02:59

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', giàu sang bất ngờ, vạn sự như ý trong 3 năm tới.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn dĩ rất có phúc khí. Nếu như bạn vẫn còn trong tình trạng phải chạy vạy “cơm ngày 3 bữa” thì đừng nản lòng, tài vận sắp tìm đến rồi! Có thể trong khoảng thời gian qua những người tuổi Dậu gặp không ít khó khăn nhưng cứ hãy yên tâm vì 3 năm tới, với sự nỗ lực không ngừng, tài vận của bạn sẽ chuyển biến rất tốt.

Tuyệt đối chỉ phất lên, không có dấu hiệu nghèo đói. Không những thế, trên con đường công danh sự nghiệp bắt đầu xuất hiện những cơ hội mới tốt đẹp hơn bạn nghĩ và từ đó cuộc sống có thể nói là bước sang một trang mới hoàn toàn

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Trời sinh những người tuổi Dậu vốn dĩ rất có phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn và rất cẩn thận. Tuy nhiên, vận may và con đường giàu có đến với tuổi Mão có hơi trắc trở. Nhưng đừng quá lo lắng, trong khoảng 5 năm tới, cuộc sống của những người tuổi Mão sẽ bất ngờ gặp được nhiều quý nhân.

Đây không phải là cuộc gặp gỡ chóng vánh mà những quý nhân này sẽ theo họ ít nhất là 10 năm để mang đến nhiều điều may mắn và tài vận cho họ. Những người tuổi Mão vẫn đang nỗ lực thì vẫn cứ phải phát huy hết công sức của mình, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng. Chuyện mua nhà, mua xe, có được nhân duyên tốt trong thời gian tới không phải là chuyện khó khăn gì đối với những người tuổi Mão. Hãy chờ nhé!

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Không như tuổi Mão với tuổi Dậu, những người tuổi Sửu trong 3-5 năm tới đường tình duyên sẽ vững mạnh hơn đường tiền tài-  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không như tuổi Mão với tuổi Dậu, những người tuổi con giáp Sửu trong 3-5 năm tới đường tình duyên sẽ vững mạnh hơn đường tiền tài. Dù vậy, nhưng đừng lo, họ không phải rơi vào cảnh nghèo đói khốn khổ mà ngược lại còn thập toàn thập mỹ.

Những người cầm tinh con Trâu vốn chăm chỉ và rất nghiêm túc trong những dự định tương lai, vì vậy dù có khó khăn vất vả, họ cũng không bao giờ nản lòng. Nhờ vậy mà trong khoảng 3 năm tới, sự nghiệp của những người tuổi Sửu lên như “diều gặp gió”, mọi thứ đều rất thuận lợi, nhiều cơ hội làm ăn “ập” đến khiến họ từ chuyện không đủ tài chính để tích góp nay có thể tiết kiện được gia sản khổng lồ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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