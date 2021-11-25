3 cặp con giáp này sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn nếu lấy được nhau

Nhờ hợp tuổi, 3 cặp con giáp này sẽ có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Tuổi Mão và tuổi Mùi

Cả hai con giáp này đều thuộc tuýp người hiền lành, sống hướng nội, theo đuổi cuộc sống lãng mạn. Khi mới gặp, tình cảm vô cùng mãnh liệt, làm bạn lâu dần tình cảm càng trở nên sâu sắc, mật thiết.

Nếu hai con giáp này có thể kết hợp thành đôi và chung sống bên nhau trọn đời sẽ có một cuộc hôn nhân rất mĩ mãn. Tuy nhiên, điểm yếu của hai con giáp này là rất dễ có suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, cần phải luôn động viên cổ vũ lẫn nhau để cuộc sống thêm lạc quan, tích cực.

Cả hai con giáp này đều thuộc tuýp người hiền lành, sống hướng nội, theo đuổi cuộc sống lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần và tuổi Hợi

Tuy được xem là cặp đôi trời sinh nhưng hai người cũng cần phải quan tâm đến nhau hơn, chân thành và tâm lý, bao dung với đối phương hơn thì tình cảm sẽ càng thêm nồng đượm, thắm thiết. Người tuổi Hợi thường có tính cách nhẹ nhàng dịu dàng, luôn nhiệt tình chân thành và thân thiện với mọi người.

Tuy nhiên người tuổi Dần là người hay tự cao tự mãn, hùng dũng oai phong, tình cảm nồng nhiệt và tính sở hữu cao. Hai tuổi này khi mới gặp nhau sẽ bị thu hút lẫn nhau bởi cá tính trái ngược nhau, sống chung lâu dài cũng sẽ tạo cho cuộc sống đầy bất ngờ thi vị.

Hai con giáp này về chung một nhà sẽ là sự bổ trợ tuyệt vời cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý và tuổi Sửu

Hai con giáp này về chung một nhà sẽ là sự bổ trợ tuyệt vời cho nhau. Tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần mẫn nếu đã yêu ai thì toàn tâm toàn ý. Tuổi Tý là người cẩn thận, tỉ mỉ, luôn mong muốn được yêu thương chăm sóc và luôn mơ ước về một cuộc sống tình cảm tốt đẹp.

Thế nên hai con giáp này nếu sống bên nhau thì tình cảm vợ chồng luôn hòa thuận đầm ấm, luôn yêu thương chia sẻ và bao dung. Nhưng người cầm tinh con trâu cũng cần phải học cách lãng mạn, cố gắng tránh cứng nhắc, bảo thủ và những người cầm tinh con chuột cũng phải chủ động sáng tạo để kích thích sự lãng mạn của Sửu để cuộc sống trọn vẹn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những con giáp nữ càng tròn người càng được phúc khí, nếu giảm cân thì tài lộc tự khắc bay đi Nhờ thân hình đầy đặn cùng với khuôn mặt tròng trịa mà 3 con giáp nữ này được thần tài yêu thích, phù trợ cả đời nên dừng nghĩ tới chuyện giảm cân.

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