Khi yêu là mất hết lý trí, 3 con giáp này thường phải chịu thiệt thòi khi yêu

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 02:28

Dù luôn dành tất cả mọi thứ cho người người mình yêu nhưng 3 con giáp này luôn phỉa chịu thiệt thòi, thua kém người khác khi yêu.

Tuổi Sửu

Trong tình yêu, người tuổi Sửu luôn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất. Họ không khoa trương, nói những lời hoa mĩ, sến sẩm. Tình yêu của họ thể hiện qua hành động ấm áp, những cử chỉ yêu thương, những việc làm âm thầm kín đáo và không bao giờ là hời hợt.

Bất luận phải chịu bao khó khăn, khi đã yêu họ sẽ không rời xa đối phương mà một lòng một dạ với người mình yêu, chấp nhận cho đi và chịu thiệt thòi.

yeu 1
Trong tình yêu, người tuổi Sửu luôn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là kiểu người yêu ân cần, lãng mạn,dịu dàng và có thái độ hoàn toàn nghiêm túc với tình yêu và mối quan hệ của mình. Chẳng ai có thể điều khiển được trái tim họ, trừ chính những người mà họ yêu thương.

Tuổi Mão là người chung thủy, sẵn sàng dành trọn cả cuộc đời mình để xây dựng tổ ấm, họ sẽ nỗ lực hết sức, cho dù bản thân phải cho đi nhiều hơn thì cũng chẳng bao giờ tính toán. Với họ điều quan trọng hơn tất cả là hai người yêu nhau được ở bên nhau.

yeu 2
Tuổi Mão là kiểu người yêu ân cần, lãng mạn,dịu dàng và có thái độ hoàn toàn nghiêm túc với tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người sống giàu tình cảm và rất nghiêm túc trong vấn đề tình yêu hôn nhân. Con giáp này một khi đã yêu thì sẽ rất chân thành và mãnh liệt.

Tuổi Mùi dịu dàng, chu đáo và tốt bụng, luôn sẵn sàng vì người mình yêu mà cho đi tất cả một cách tự nguyện và hạnh phúc. Cho dù có phải chịu thiệt thòi nhiều điều, tuổi Mùi cũng chẳng kêu ca hay tính toán. Với họ, được ở bên cạnh người mình yêu thì có khổ thế nào họ cũng đều chịu đựng được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sinh ra đã mang mệnh giàu sang, nhà lầu, xe hơi chỉ cần muốn là sẽ có

Sinh ra đã mang mệnh giàu sang, nhà lầu, xe hơi chỉ cần muốn là sẽ có

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này sinh ra đã mang mệnh giàu sang, nhà lầu, xe hơi chỉ cần muốn là sẽ có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp tình yêu 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 50 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp