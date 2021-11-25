Top 3 con giáp có bệnh 'ngại từ chối', ai nhờ gì cũng giúp

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 02:12

Những con giáp này rất dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống nghèo khổ hay khó khăn của người khác. Vì vậy, họ cảm thấy vô cùng ái ngại nếu phải nói “không” trước những lời đề nghị giúp đỡ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khéo léo, giàu tình cảm, lãng mạn và có nội tâm phong phú. Tuy thông minh sắc sảo nhưng ý chí lại không mấy kiên định, vì thế nên khi được người khác khen ngợi hoặc nịnh bợ là con giáp này như được bay trên chín vạn tầng mây.

Lúc đó, cho dù ai có nhờ gì thì tuổi Tỵ cũng sẽ gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Không những thế, tuổi Tỵ lại là người rất dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống nghèo khổ hay khó khăn của người khác. Vì vậy, họ cảm thấy vô cùng ái ngại nếu phải nói “không” trước những lời đề nghị giúp đỡ.

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Tuổi Tỵ là những người khéo léo, giàu tình cảm, lãng mạn và có nội tâm phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người thân thiện, cởi mở, do vậy nên bạn có rất nhiều bạn bè. Mối quan hệ của bạn ngày càng rộng mở vì đi đến đâu bạn cũng có thể dễ dàng kết bạn. Bên cạnh đó, tính cách tuổi Tý có phần khá sĩ diện. Thường ai nhờ vả gì bạn cũng tận tình giúp đỡ. Cho dù không trong khả năng thì bạn cũng tìm cách để giúp đỡ bằng được bạn bè của mình.

Chính vì muốn giữ thể diện, nên tuổi Tý toàn tự ép buộc bản thân, miễn cưỡng đồng ý sự cầu cứu của người khác. Tính cách cả nể, chẳng bao giờ từ chối ai như vậy khiến cho tuổi Tý đôi khi mua dây buộc mình, tự chuốc thêm những phiền phức không đáng có.

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Tuổi Tý là người thân thiện, cởi mở, do vậy nên bạn có rất nhiều bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người có tính cách phóng khoáng, ưa thích tìm tòi khám phá, có ý trí mãnh liệt, luôn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng và rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Chính vì điểm này nên đã thu hút khá nhiều người đến bên tuổi Thìn, đặc biệt là người khác giới.

Ngoài ra, con giáp này cũng rất giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên, vậy nên không ít người tìm đến với tuổi Thìn để được thỏa lòng chia sẻ, tâm sự và tìm cách gỡ rối. Nhìn đối phương buồn rầu, khó khăn, tuổi Thìn lại cảm thấy vô cùng đáng thương và không nỡ từ chối. Cho dù lúc đó có bận rộn đến mấy, tuổi Thìn vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tất cả và đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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