Nếu có ý định chuyển việc hay bắt đầu một công việc mới trong tháng 11 âm lịch này thì tử vi khuyên bạn hãy tạm dừng, để dành cho một thời điểm khác. Vận trình trong tháng cô hồn của con giáp này không được vượng, cát tinh không trợ mệnh nên khó lòng suôn sẻ được.

Trong tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất còn dễ gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng trong mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Chuyện có thể không đáng nhưng qua lời người này người kia thổi phồng, vấn đề lại lớn lên gấp nhiều lần. Kẻ tiểu nhân chính là người đẩy thuyền, khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng.

Theo tử vi, một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong tháng 11 âm lịch là người tuổi Tý. Theo đó, tháng cô hồn năm nay tuổi Tý hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt. Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ trong tháng 11 âm lịch là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

Tuổi Dậu cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng cô hồn. Theo tử vi, những chú gà trong tháng 11 âm lịch này cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Không được cát tinh soi chiếu, thiếu đi may mắn lại gặp phải sự ngáng đường của kẻ tiểu nhân nên tuổi Dậu khá chật vật trong tháng cô hồn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.