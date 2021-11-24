Tuổi tác 'tỷ lệ thuận' với ĐỘ GIÀU SANG, 3 con giáp này thời trẻ khổ cực, càng lớn tuổi tiền trong tài khoản càng nhiều

Người tuổi Dậu niên thiếu vất vả, làm đủ nhiều nghề, nghề nào cũng thực sự “chín muồi” cả về kinh nghiệm lẫn thâm niên nên càng lớn tuổi, họ sẽ càng có nhiều kinh nghiệm sống lớp trẻ ngưỡng mộ. Nếu lập gia đình muộn, ngoài 30 tuổi thì tài vận tuổi trung niên và vãn niên của họ sẽ lại càng khởi sắc. Vợ chồng nếu hợp mệnh và khéo léo bảo ban nhau thì ngoài 45 tuổi, sự nghiệp và hôn nhân đều có bước tiến vượt bậc.

Càng về già, khi đã lớn tuổi, tài chính và của cải, đất đai họ để lại cho con cháu càng nhiều. Khi ấy, dù chỉ xếp thứ 3 trong danh sách 3 con giáp giàu sang phú quý, nhưng họ luôn biết hài lòng với những gì mình có, yêu thích sự lựa chọn và hăng hái say mê làm việc không ngừng nghỉ.

Bước vào độ tuổi trung niên viên mãn nhất của cuộc đời, nhờ phúc tinh cao chiếu, con giáp tuổi Sửu sẽ bắt đầu nhận lại những đền đáp xứng đáng cho bao cố gắng, mồ hôi công sức họ bỏ ra suốt thời trẻ. Qua 40 tuổi, dự kiến họ sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng ở chỗ làm và bước vào thời kì đỉnh cao phong độ.

Tài vận khi ấy, phần nhiều sẽ dần dần thăng tiến, sự nghiệp thăng hoa, vãn niên huy hoàng, tài lộc dư dả. Nhiều người có lẽ sẽ phải ghen tị vì ngoài 50 tuổi, con giáp tuổi Sửu sẽ là 1 trong 3 con giáp giàu sang, thật sự được an nhàn hưởng phúc, gia đình càng ấm êm thì của cải, may mắn của họ càng dồi dào.

Nhiều người có lẽ sẽ phải ghen tị vì ngoài 50 tuổi, con giáp tuổi Sửu sẽ là 1 trong 3 con giáp giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách 3 con giáp giàu sang may mắn, người tuổi Mão đứng ở vị trí thứ ba, không phải bởi vãn niên, của cải con giáp này xếp sau tuổi Sửu và tuổi Dậu. Đơn thuần là bởi độ tuổi phát tài của người tuổi Mão chậm hơn hai con giáp này một chút. Thường khi đến 50 tuổi, họ sẽ có bước chuyển ngoặt tuyệt vời, không chỉ đơn thuần là tăng lương hoặc đề bạt lên vị trí cao hơn, con giáp tuổi Mão sẽ đón nhận những “cơn bão” kinh tế dồn dập.

Điểm đáng quý là khi công thành, danh toại, họ sẽ luôn nhớ ơn những người đồng cam cộng khổ, và năng làm việc thiện, tích đức dài lâu. Càng hăng hái tham gia các sự kiện thiện nguyện (giấu tên hoặc công khai danh tính đều được, vận may đến với con giáp giàu sang khi về già này sẽ càng dồi dào và lâu bền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.