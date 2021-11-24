Những con giáp trời sinh 'ngược đời', càng lười biếng lại càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 23:14

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này càng lười lại càng kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Dậu

Có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Dậu có đường tài lộc khá sáng sủa. Tuổi Dậu có tính cách cẩn thận, họ luôn hoàn thành tốt công việc nên dễ thành công và ít khi rơi vào khủng hoảng về tài chính. Họ có đầu óc nhạy bén hơn người nên dù chỉ bỏ một phần công sức nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn được rất nhiều quý nhân phù trợ trên con đường phát triển sự nghiệp nên đường tài lộc cứ nhân lên không ngơi. Kể cả có bị mất việc thì vẫn có nguồn tiền dư giả đợi chờ cho đến khi bạn có việc mới.

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Có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Dậu có đường tài lộc khá sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bẩm sinh đã có tố chất hơn người. Con giáp này luôn dùng trí não để giải quyết mọi việc nên thường hoàn thành kế hoạch sớm gấp 5, gấp 10 con giáp khác. Có lẽ vì thế, có những khoảng thời gian con giáp này không làm gì mà họ vẫn có tiền.

Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa giữa thời gian để nghỉ nghơi và làm việc vì thế đừng thấy họ ngồi một chỗ mà nghĩ họ lười chẳng qua công việc đó họ đều có dự tính cả rồi.

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Hiền lành, niềm nở, thân thiện hay giúp đỡ nên tuổi Hợi trong cuộc đời thường rất hay gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, niềm nở, thân thiện hay giúp đỡ nên tuổi Hợi trong cuộc đời thường rất hay gặp may mắn.

Hầu hết họ đều khá tham ăn lười làm nhưng lại không bao giờ gặp cảnh thiếu tiền. Phần lớn tiền bạc của con giáp này có được đều là nhờ lòng tốt của mình đối với người khác và được đền đáp lại chứ số tiền tuổi Hợi kiếm được trong đời rất ít.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Quý nhân phù trợ, Thực Thần soi chiếu, 3 con giáp này ngày 25/11/2021 tài lộc vượng phát, phú quý an khang

Tử vi 12 con giáp ngày 25/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, phú quý an khang.

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