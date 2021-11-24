Thủy – Thổ xung khắc, chuyện tình duyên lại có nhiều điều khiến bạn không hài lòng. Nửa kia không hiểu và thông cảm cho công việc của Tý, đòi hỏi con giáp này phải dành toàn bộ thời gian cho mình trong khi bạn thấy đối phương cư xử thật vô lý.

Trong ngày Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc hoặc cho rằng mình đã thấu hiểu mọi việc nên tự đưa ra quyết định mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Trong ngày Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành xung khắc làm giảm niềm vui trong ngày của con giáp này kho chuyện tình cảm không được êm đẹp cho lắm. Bạn và người ấy đều quá mải mê với công việc của mình và có nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống, vì thế đôi lúc hai bạn dường như quên mất sự tồn tại của nhau, khiến tình cảm ngày càng nguội nhạt.

Tuổi Mão

Trái ngược với những suôn sẻ trong công việc, trong khoảng thời gian này bản mệnh và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó. Bạn không khỏi thất vọng khi đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Tuổi Thìn

Trên phương diện tình cảm Thổ vượng cho thấy, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Con giáp này chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới.

Tuổi Tỵ

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự. Khi gặp phải bế tắc, bản mệnh có thể chia sẻ với người ấy và đôi bên cùng chung tay vượt qua sóng gió.

Tam Hợp xuất hiện, tình cảm của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp xuất hiện, tình cảm của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc rực rỡ. Vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như bạn không nhanh chóng nắm bắt đấy nhé.

Tuổi Mùi

Hỏa sinh xuất cho Thổ còn gây ra những trục trặc ở phương diện tình cảm. Con giáp này có xu hướng trút những cảm xúc bực dọc nên bạn đời dù người ấy không làm gì sai cả. Hạnh phúc gia đình vì thế mà cũng bị đe dọa nghiêm trọng, bạn cần nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.

Tuổi Thân

Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái và gây dựng mối quan hệ trên mức tình bạn. Dù đôi khi mọi việc biến chuyển chẳng như ta mong muốn, nhưng nếu biết cách nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể xoay ngược thế cờ, giành lấy hạnh phúc cho mình.

Tuổi Dậu

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy, tuổi Dậu có mối nhân duyên tốt đẹp bởi con giáp này và nửa kia ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai người đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Chuyện tình cảm cũng tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chuyện tình cảm cũng tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim. Nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn xa nữa. Các cặp vợ chồng cũng tìm được sự đồng điệu về tâm hồn, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuổi Hợi

Trong ngày Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì con giáp này nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng vội vàng phán xét trước khi trò chuyện thẳng thắn với đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.