Sức khỏe 12 con giáp ngày 25/11/2021: Sửu nên chăm lo hơn cho bẩn thân, Tỵ cần ăn uống khoa học hơn

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 20:12

Tử vi về sức khỏe 12 con giáp ngày 25/11/2021 cho thấy Sửu nên chăm lo hơn cho bẩn thân, Tỵ cần ăn uống khoa học hơn.

Tuổi Tý

Về sức khỏe, bạn nên chú ý bổ sung chút vị đắng vào thực đơn của ngày hôm nay sẽ tốt cho việc lấy lại cân bằng trong cơ thể. Các thức ăn giàu chất béo, cholesterol và rượu nên hạn chế lại. Một cốc trà gừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần.

Tuổi Sửu

Thổ khí vượng cũng nhắc nhở tuổi này cần dành thêm thời gian chăm lo cho sức khỏe của mình. Còn rất nhiều việc cần phải thực hiện và hoàn thành, nhưng nếu sức khỏe không đảm bảo thì bạn sẽ chẳng thể làm gì được.

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Thổ khí vượng cũng nhắc nhở tuổi này cần dành thêm thời gian chăm lo cho sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần ngày hôm nay khuyên bạn, để tốt cho phổi và ruột già, bạn nên ăn nhiều gạo lứt. Ngoài ra, cũng nên bổ sung bắp cải, súp lơ, củ sen, gừng, củ cải, mù tạt,… Đó đều là những thực phẩm giàu chất xơ, sẽ hỗ trợ ruột già tiêu hóa thức ăn.

Tuổi Mão

Hôm nay, sức khỏe của tuổi Mão cũng không được tốt. Con giáp này có thể cảm thấy bức bối mệt mỏi. Trong ăn uống bản mênh nên nên chuyển sang không ăn ít và chất lượng thay vì ăn nhiều. Hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh tránh mọi sự tổn thương, va chạm, ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Tuổi Thìn

Về cơ bản sức khỏe của tuổi Thìn không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng, song một số dấu hiệu cho thấy bạn đang làm việc quá sức và cơ thể đã lên tiếng kháng nghị. Những triệu chứng khó chịu trong thời gian gần đây như đau đầu, mất ngủ, chán ăn… nhắc nhở bạn cần sinh hoạt và làm việc điều độ hơn.

Tuổi Tỵ

Thời gian dịch bệnh phức tạp, sức khỏe là vô cùng quan trọng. Bạn hãy thực hiện việc ăn uống khoa học, ăn chín uống sôi. Hạn chế ăn thịt còn tái, chất béo động vật như bơ, sữa, trứng ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng ruột già và phổi. Phổi rất nhạy cảm với sữa và dầu. Những thứ này sẽ làm cản trở sự trao đổi khí, gây khó thở, nặng lồng ngực.

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Thời gian dịch bệnh phức tạp, sức khỏe là vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Việc sinh hoạt hằng ngày của bạn cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe đấy. Bạn hãy duy trì thói quen ngủ sớm, gặp gỡ bạn bè và đọc sách bạn nhé. Những thói quen này sẽ cho bạn một cơ thể khỏe mạnh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn đấy.

Tuổi Mùi

Nếu như bạn có một cơ thể sạch sẽ, thơm tho, bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn rất nhiều đúng không nào? Theo một số nghiên cứu cho rằng, việc tắm hằng ngày sẽ giúp cơ thể gia tăng tuần hoàn máu, sản sinh tế bào mới giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da đẹp hơn.

Tuổi Thân

Sức khỏe tuổi Thân hôm nay không có vấn đề gì phải lo lắng. Tuy vậy con giáp này không nên chủ quan với các bệnh ảnh hưởng từ những thói quen xấu. Bản mệnh nên hạn chế đồ ăn cay nóng cũng như các chất kích thích. Bên cạnh đó, cần tích cực có những bài vận động phù hợp với thể trạng của mình.

Tuổi Dậu

Hiện nay, nhiều người chỉ đến cơ sở khám chữa bệnh khi có bệnh mà chưa có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ là một cách giúp chúng ta phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

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Để có được thành công hiện tại tuổi Tuất đã vất vả rất nhiều trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Để có được thành công hiện tại tuổi Tuất đã vất vả rất nhiều trong thời gian qua. Trước tiên hãy sắp xếp lại mọi thứ, cân bằng thời gian. Bạn nên dành nhiều thơn gian hơn cho bản thân để có thể chăm sóc tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất của mình.

Tuổi Hợi

Bạn nên tận dụng để dành chút thời gian để quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình và nửa kia của mình sẽ tốt hơn. Hôm nay bạn hơi khó chịu, ăn uống không ngon miệng, khó tiêu hóa. Hãy đi khám bác sĩ nếu thấy khó chịu và mệt mỏi quá mức, riêng sức khỏe là thứ chúng ta không thể coi thường và chậm trễ được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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