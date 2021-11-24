Những con giáp nữ mang vẻ ngoài thiện lương nhưng lại có nhiều toan tính, đừng dại mà đắc tội

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 13:10

Theo tử vi, 3 con giáp nữ này mang tâm địa sâu cay, toan tính đủ đường đằng sau vẻ ngoài lương thiện.

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, điểm nổi bật của những cô nàng tuổi Tuất là vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu. Nhưng bạn đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa mình nhé. Họ bề ngoài thì mềm mại dễ thương, nhưng ẩn phía dưới đó lại là những móng vuốt sắc bén, có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

Họ cũng có những lúc rất vô lý, rõ ràng là mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tâm địa hiểm độc khiến nữ tuổi Tuất đóng kịch rất giỏi, vờ như mình là người bị hại hoặc giả mèo khóc chuột, chỉ đợi đối phương sơ hở là ra tay nhanh gọn, quyết đoán và không kém phần nguy hiểm. Làm gì thì làm nhưng đừng có đắc tội với con giáp nữ này, bởi bạn sẽ không muốn hứng chịu đòn thù của họ đâu.

Những con giáp nữ mang vẻ ngoài thiện lương nhưng lại có nhiều toan tính, đừng dại mà đắc tội - Ảnh 1
Trong số 12 con giáp, điểm nổi bật của những cô nàng tuổi Tuất là vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp nữ này có tính hiếu thắng cực kì lớn. Họ thích cảm giác được người khác sùng bái, ngưỡng mộ mình, mê mẩn việc được đứng trên một bậc so với người khác. Nữ tuổi Dần luôn có nhiều tham vọng, luôn phấn đấu hết mình để đạt được vị trí cao trong xã hội. Họ coi thường những người không có năng lực bằng mình.

Để có được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, họ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá có thể. Là người như vậy nên bình thường họ có thể vô hại, song khi muốn có được thứ gì đó, họ sẵn sàng đạp đổ hết mọi chướng ngại trước mắt, thậm chí là dẫm lên người khác để làm bàn đạp tiến tới mục tiêu của mình.

Những con giáp nữ mang vẻ ngoài thiện lương nhưng lại có nhiều toan tính, đừng dại mà đắc tội - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân luôn khiến người khác nhớ về sự trong sáng, lương thiện và có phần ngây ngô của mình sau lần đầu gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân luôn khiến người khác nhớ về sự trong sáng, lương thiện và có phần ngây ngô của mình sau lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng, đâu ai ngoài Dậu biết rằng đấy chỉ là những gì họ cố tình diễn để khắc họa nên chân dung một người lương thiện trong khi nội tâm của họ lại vô cùng đáng sợ.

Vì lợi ích của mình Thân sẵn sàng dẫm đạp lên quyền lợi của người khác, khi đã muốn điều gì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mặc cho hậu quả có như thế nào chăng nữa. Thói ích kỷ, điêu ngoa của Thân làm không ít người thương tổn, đớn đau, ngay cả gia đình họ cũng thế. Đây chính là lý do vì sao Dậu chẳng có lấy một người bạn thân thiết, tri âm tri kỷ càng không. Hậu vận con giáp này phải sống trong cảnh cô quạnh, buồn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tiểu nhân hãm hại, vạn sự không may, 3 con giáp này đen đủi đủ đường vào tháng 12/2021

Tiểu nhân hãm hại, vạn sự không may, 3 con giáp này đen đủi đủ đường vào tháng 12/2021

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này cần đề phòng sự hãm hại của tiểu nhân vào tháng 12/2021.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp nữ Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 50 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở