Tiểu nhân hãm hại, vạn sự không may, 3 con giáp này đen đủi đủ đường vào tháng 12/2021

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 13:06

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này cần đề phòng sự hãm hại của tiểu nhân vào tháng 12/2021.

Tuổi Sửu

Tháng 12/2021, mâu thuẫn trong công việc gia tăng, điều này là do người tuổi Sửu đòi hỏi sự hoàn mỹ quá cao trong công việc, không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu.

Lời khuyên cho con giáp này là nên bình tĩnh, nên điều chỉnh lại thái độ, tâm trạng khi làm việc và đặc biệt nên tạọ dựng các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp xung quanh.

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Sửu đòi hỏi sự hoàn mỹ quá cao trong công việc, không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý, công sức bỏ ra nhiều mà chưa chắc đã thấy được mặt mũi thành công ra sao. Tháng 12/2021, người tuổi Dần nên cẩn thận trong lời nói và hành động để tránh thị phi không đáng có và những phiền phức bất ngờ xảy ra liên quan đến công việc và tình cảm lứa đôi.

Không chỉ hãm hại, cướp mất thành quả của bản mệnh, kẻ tiểu nhân còn có thể hủy hoại thanh danh cũng như làm cơ hội thăng tiến của tuổi Tý tiêu tan bởi những lời đồn đại vô căn cứ.

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Tử vi tháng 12/2021 của tuổi Thân sự nghiệp gặp khó khăn do có cạnh tranh, đấu đá nội bộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tháng 12/2021 của tuổi Thân sự nghiệp gặp khó khăn do có cạnh tranh, đấu đá nội bộ. Họ nên tiết chế cảm xúc, tránh tham gia vào việc của người khác để giảm mức độ ảnh hưởng.

Cũng vì thế mà hiệu suất công việc không cao, chưa kể họ phải đối mặt với không ít sự cố xảy ra. Để giảm thiểu rủi ro, Con giáp này phải thực sự bình tĩnh, linh hoạt mới xử lý được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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