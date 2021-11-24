Những con giáp này càng về cuối năm 2021, may mắn càng kéo đến, vận hạn được xua tan, mọi sự đều cát tường

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:47

Càng về cuối năm 2021, 3 con giáp này càng may mắn, vận hạn được xua tan, mọi sự đều cát tường.

Tuổi Mão

Càng về cuối năm 2021, người tuổi Mão sẽ được thần may mắn đi theo ủng hộ nên làm gì cũng thành công dễ dàng. Đây chính là thời cơ để người tuổi Mão mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện những gì trước đó mình muốn làm.

Tử vi chỉ rõ trong thời gian này những người tuổi Mão sẽ được đền đáp xứng đáng khiến cho bạn luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Trong giai đoạn này nhiệm vụ người tuổi Mão hay tranh thủ thời cơ để phát triển sự nghiệp của mình lẫy lừng hơn.

cuoi nam 2021 1
Càng về cuối năm 2021, người tuổi Mão sẽ được thần may mắn đi theo ủng hộ nên làm gì cũng thành công dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, càng về cuối năm 2021, con giáp này sẽ có một cuộc sống sung túc tiền tình đều vô cùng đỏ thắm viên mãn ít ai sánh bằng. Nhất là trong những ngày cận kề với tết Nguyên Đá những ngời tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu thu về nhiều khoản tiền thưởng lớn.

Nếu như trước đó người tuổi Ngọ găp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thì trong tháng cuối năm 2021 này chính là giai đoạn phát tài của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ chỉ cần phát huy hết năng lực của mình nhất định cuộc sống sẽ viên mãn.

cuoi nam 2021 2
Càng về cuối năm 2021, tuổi Dần sẽ càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Càng về cuối năm 2021, tuổi Dần sẽ càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Họ có khả năng ký kết được nhiều hợp đồng lớn mang lại nhiều bổng lộc cho bản thân của mình. Đặc biệt, càng gần cuối năm 2021 người tuổi Dần càng phát triển mạnh mẽ, lên như diều gặp gió.

Theo tử vi học cho biết đây chính là giai đoạn hoàng kim của người tuổi Dần hãy tận dụng thời cơ để tạo tiền đề cho tương lai của mình càng thêm tốt đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi

31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 31 ngày cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp này 'thay da đổi thịt', nhặt được hồng bao, tiền nhiều như núi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 49 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở