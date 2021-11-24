Vận xui cuối năm 2021 của 3 con giáp và lời khuyên chân thành để thay đổi bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:34

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận xui đeo bám vào cuối năm 2021, cần chú ý các lời khuyên này để không bị vận rủi đeo bám sang năm 2022.

Tuổi Mão

Theo tử vi, rắc rối lớn nhất đến với người tuổi Mão trong cuối năm 2021 chính là về chuyện tình cảm. Sự vội vàng trong việc lựa chọn khiến con giáp này và nửa kia rơi vào những mâu thuẫn. Hai người không tìm được tiếng nói chung và cũng không xử lý được căng thẳng. Cứ như vậy, mọi chuyện rơi vào cãi vã, thậm chí dẫn đến kết thúc một mối quan hệ.

Lời khuyên dành cho con giáp này là đừng vội vàng, dù là trong bất kỳ chuyện gì. Đừng nghĩ rằng đến tuổi là phải yêu hay lập gia đình, vì bất kỳ lý do nào mà vội vã thành đôi trong khi tình cảm chưa tới.

Vận xui cuối năm 2021 của 3 con giáp và lời khuyên chân thành để thay đổi bản mệnh - Ảnh 1
Theo tử vi, rắc rối lớn nhất đến với người tuổi Mão trong cuối năm 2021 chính là về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối cuối năm 2021 là khoảng thời gian tuổi Mùi cần biết tiết chế, kiểm soát cảm xúc hơn. Theo tử vi, rắc rối đến với người tuổi Mùi chính là vì tính cách có phần nóng nảy. Sự bất cẩn, không giữ được bình tĩnh có thể khiến người tuổi Mùi gặp căng thẳng với đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên. Điều này không hề có lợi chút nào.

Trong lời ăn tiếng nói, những chú Dê nên có sự suy nghĩ trước. Cùng là một ý song cách diễn tả, thể hiện khác nhau có thể dẫn đến việc đối phương hiểu theo những sắc thái hoàn toàn khác nhau.

Vận xui cuối năm 2021 của 3 con giáp và lời khuyên chân thành để thay đổi bản mệnh - Ảnh 2
Cuối cuối năm 2021 là khoảng thời gian tuổi Mùi cần biết tiết chế, kiểm soát cảm xúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, nửa cuối cuối năm 2021 là khoảng thời gian người tuổi Tý cần cẩn trọng hơn trong hành động khi vận trình báo hiệu những chật vật có thể gặp phải. Trong chuyện hợp tác làm ăn, không đặt niềm tin tuyệt đối vào ai cũng như quyết định đầu tư liều. Tử vi cho thấy cuối năm này có thể có kẻ tiểu nhân xuất hiện ngáng đường phát triển của người tuổi Tý.

Đừng đưa ra quyết định gì nóng vội trong thời gian này. Đây không phải lúc phù hợp để bản mệnh làm những việc lớn hay quyết định thay đổi lớn. Những chú Chuột nên nghe ngóng, nghiên cứu thêm và chờ tới thời điểm khác thuận lợi hơn. Về tiền bạc, lời khuyên dành cho người tuổi Tý là cần chi tiêu một cách hợp lý hơn, có cân nhắc hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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