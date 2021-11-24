Tuổi 30 tài hoa và rực rỡ, 3 con giáp này 'khổ trước sướng sau', cứ sau 30 thì mới ĂN NÊN LÀM RA

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:31

Những con giáp này mang mệnh 'khổ trước sướng sau', sau 30 tuổi mới có cơ hội làm giàu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên đôi khi vì sự hiếu thắng cộng thêm vận may không mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với khó khăn, trắc trở.

Thời tiền vận có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng khi bước vào trung vận lại được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, sau 30 tuổi, những người tuổi Thìn đều công thành danh toại, không giàu có như đại gia thì cũng dư dả tiền bạc sống thoải mái sung túc.

30 tuoi 1
Đặc biệt, sau 30 tuổi, những người tuổi Thìn đều công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp dễ dàng tạo dựng sự nghiệp ổn định khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ gặp nhiều trắc trở, khó khăn.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ trước sau gì cũng được hưởng vinh hoa phú quý, trước 30 tuổi khó khăn bao nhiêu thì sau đó sẽ được tận hưởng thành công xứng đáng bấy nhiều. Đặc biệt, khi đến độ tuổi này, tuổi Ngọ cũng được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện làm giàu.

30 tuoi 2
Tuổi Sửu sau năm 30 tuổi sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiều, có khi còn sung sướng hơn gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không như những con giáp khác, người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng, không chờ thời và luôn hiểu được rằng, cuộc sống sướng khổ đều do mình nắm bắt. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống khổ nhưng họ lại con giáp biết nhìn xa trông rộng nhất.

Tử vi học có nói, thuở bé tuổi Sửu khổ cực bao nhiêu thì khi vào trung vận, cụ thể là sau năm 30 tuổi sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiều, có khi còn sung sướng hơn gấp bội. Cuộc đời của tuổi Sửu là khổ tận cam lại, vì họ luôn có ý chí phấn đấu nên bước vào giai đoạn trung vận sự nghiệp và tài vận đều thăng hoa rực rỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những con giáp gặp vận hạn, dễ 'tiền mất tật mang' vào cuối năm 2021

Những con giáp gặp vận hạn, dễ 'tiền mất tật mang' vào cuối năm 2021

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này gặp vận hạn, dễ 'tiền mất tật mang' vào cuối năm 2021.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi tuổi 30

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 57 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở